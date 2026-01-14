Ткань будущего: как японское стекловолокно тоньше волоса развязало войну между Apple и Nvidia

Глобальная технологическая индустрия столкнулась с новым критическим дефицитом. Его причина — нехватка высококачественной стекловолоконной ткани, незаметного материала, без которого невозможно производство современных чиповых подложек и печатных плат. Этот компонент скрыт внутри iPhone, серверов на базе ИИ и графических ускорителей, и его дефицит ставит под удар планы ведущих корпораций мира.

Взрывной спрос на решения для искусственного интеллекта привёл к тому, что Apple, Nvidia, Google и Amazon вступили в прямую конкуренцию за доступ к ограниченным поставкам. Практически весь объём передового стекловолокна производит одна японская компания — Nitto Boseki, которая физически не успевает удовлетворить нужды всей отрасли.

В поисках решения Apple пошла на экстренные меры. Осенью компания направила своих сотрудников в Японию для переговоров с партнёрами, включая Mitsubishi Gas Chemical, и даже обратилась к японским властям с просьбой помочь увеличить поставки. Это связано с подготовкой ключевых продуктов, таких как первый складной iPhone, и расчётами на восстановление рынка.

Параллельно технологические гиганты активно ищут альтернативы, включая материалы от китайских производителей, но они требуют длительного тестирования. Требования к стекловолокну экстремальны: волокна должны быть тоньше человеческого волоса, идеально круглыми и без единого дефекта, так как любая ошибка внутри подложки делает чип непригодным к ремонту.

Этот «невидимый» дефицит — часть более масштабной проблемы. Бум ИИ уже вызвал перекосы на рынке памяти, а теперь угрожает стабильности всей цепочки поставок, от сверл для плат до специализированного оборудования. Японские поставщики, опасаясь кризиса перепроизводства, не спешат с резким расширением мощностей, что может затормозить развитие всей отрасли в 2026 году.

Ранее сообщалось, что Apple хочет отказаться от ежегодного цикла выпуска iPhone.