Интернет сошел с ума: почему завирусилось и что значит «фо вотофо шнейе пепе» Ганвеста

В сети снова всплыл персонаж мемов прошлых лет — рэпер Ганвест, прославившийся своей любовью к ананасовому сиропу. Его абсурдные и забавные фразы вышли за пределы личного телеграм-канала и разлетелись по соцсетям в виде нарезок, монтажей и пародий. Сейчас самый популярный мем с ним — «фо вотофо шнейе пепе». Что это означает, и говорит ли «вирусность» фразы о деградации населения — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Фо вотофо шнейе пепе»

Ганвест, он же Руслан Гоминов, — российский артист, родившийся в Казахстане. Широкую известность получил в 2018 году после релиза трека «Звездопад». Также его знают по песням «Никотин», «Кайфули», «На рахате» и «Ананасовый сироп». Исполнитель запомнился публике эпатажным образом: татуировками на лице, блестящими грилзами и ярко окрашенными волосами.

С сентября 2025 года Ганвест начал публиковать в своем телеграм-канале кружочки с набором странных выражений вроде «Фаа вотофа», «Фо вотофо», «Шнейе» и «Пепе», а также активно смешивать кириллицу и латиницу в текстовых постах. Уже в начале ноября странную манеру речи заметили обычные пользователи, которые подхватили тренд и превратили эти фразы в мем.

Сам рэпер объяснил, что подобные слова — это «звукоподражание вайперам» (Viperr — новая молодежная субкультура, связанная с рэперами Kai Angel и 9mice), которое он использует, чтобы их спровоцировать. По словам Ганвеста, «Шнейе» — это искаженное название бренда Chanel, а «Фо вотофо» представляет собой завуалированные ругательства на английском языке.

Почти как Маяковский

Как отметила психолог Марианна Абравитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», все необычное и с яркой, харизматичной подачей привлекает внимание.

«Необычные слова сыграли роль, когда они прозвучали из уст такого интересного персонажа. Если бы он был очень талантливым человеком, то его слова вошли бы в народ, закрепились в языке. Например, у Маяковского есть огромное количество слов, которые он придумал: серпастый, молоткастый и другие слова, которые не просто прозвучали от гениального человека, но и стали частью русского языка. В данном случае сравнивать их талант совершенно невозможно, но если бы было попадание хотя бы одного слова в такую ячейку, то в русском языке появилось бы новейшее слово из уст Ганвеста», — отметила специалист.

При этом эксперт считает, что популярность фраз от рэпера — временное явление.

«Это мода, сейчас эта волна схлынет. Мемы в интернете останутся, кому-то они будут и через 10 лет интересны. Но мода все-таки волнообразна. Сейчас такая волна пришла, распространилась ярко и весело. Народ забавляется, но не надо пугаться и думать, что это деградация», — считает психолог.

По ее словам, сейчас людям не хватает эмоционального всплеска.

«И когда тебя хотя бы чуть-чуть что-то веселит, ты хочешь вызвать улыбку и у других, то ты покупаешь мем с таким словосочетанием или высказыванием, потому что это же непонятно. Если я понесу это на себе, то это точно будет привлекать внимание и будоражить», — выразила мнение она.

При этом этот тренд перестанет быть популярным в скором времени, заверила специалист.

«Сейчас эта тема быстро отыграется и сольется, переехав на что-то новое и модное. Говорить о деградации смысла нет никакого. Если бы наше образование или наука действительно тормознули, тогда можно было бы об этом говорить, но цивилизация идет вперед. Это отростки, в каждом поколении есть определенный набор людей, которые падки на не очень умные поступки и не очень умные идеи, которые их привлекают. Но даже у таких людей это происходит по-разному: кто-то из хулиганских побуждений, будучи очень умным человеком, использует это, а кто-то действительно слепо и бездумно следует моде», — заключила Абравитова.

