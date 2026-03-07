Инженеры могут получать больше 156 тыс. рублей: названы отрасли с самыми высокими зарплатами в Москве

Зимой 2026 года самые высокооплачиваемые инженеры столицы работали в сфере строительства промышленных и инфраструктурных объектов, их месячный доход составил в среднем 156,2 тыс. рублей. Соответствующее исследование, имеющееся в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня», составили эксперты сервиса «Авито Работа».

Как уточняется, в среднем по России в сфере строительства промышленных и инфраструктурных объектов инженеры зарабатывают 100,1 тыс. рублей. Указанные средние уровни предлагаемых зарплат относятся преимущественно к специалистам с опытом работы от одного до трех лет. Для кандидатов на руководящие должности предложения по оплате труда могут быть значительно выше и в отдельных случаях в несколько раз превышать средние показатели.

Этой зимой на высокие зарплаты в Москве также могли рассчитывать кандидаты инженерных специальностей в металлургической отрасли — в среднем им предлагали около 154,5 тыс. рублей в месяц. Тройку наиболее высокооплачиваемых направлений для инженеров замыкает производство электрического и оптического оборудования: здесь средний уровень предлагаемых зарплат достигал 141,6 тыс. рублей в месяц.

