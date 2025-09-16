Пользователи жалуются, что новая iOS 26 серьезно разряжает батарею iPhone и вызывает сбои в работе приложений, пишет телеграм-канал Shot. По словам владельцев устройств, обновление оказалось довольно сырым: после установки у многих пропали иконки с рабочего стола, не отображаются фотографии в галерее, а функция Liquid Glass («жидкое» стекло) не прогружается. Руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила причины таких сбоев в работе с продукцией Apple.

Как уточнили в Shot, некоторые пользователи вообще не могут обновить свои смартфоны, поскольку система зависает на этапе установки. Кроме того, аккумуляторы теперь часто не заряжаются полностью, хотя на экране отображается полный заряд. Проблемы затрагивают не только iPhone, но и iPad. Как отметила эксперт Бастрыкина в первую очередь это связано с наличием ошибок в самом обновлении из-за своей «сырости».

«Так называемые сырые версии обновлений разработчики создают не так уж и редко, поэтому со временем приходится устанавливать обновленную версию с исправленными ошибками», — отметила специалист.

В случае с iOS 26 многое зависит и от модели iPhone, подчеркнула эксперт.

«Чем телефон старше и чем раньше его выпустили, тем больше вероятность конфликта новой ОС и смартфона. Именно этим можно объяснить различия в поведении телефонов у разных пользователей после скачивания текущего обновления на iPhone», — заявила специалист.

При этом перед установкой обновления эксперт рекомендует изучить вопрос нового обновления и последствия на каждом из смартфонов.

«Можно несколько дней понаблюдать за отзывами других пользователей, либо ждать следующую версию обновления. На усмотрение пользователя», — заключила Бастрыкина.

