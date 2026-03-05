iPhone зависает и перегревается: эксперты объяснили, кому срочно нужно установить обновление iOS 26.3.1

Обновить iPhone до iOS 26.3.1 необходимо в том случае, если смартфон пользователя регулярно зависает, а батарея перегревается. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Польза для смартфона

Как отметила эксперт, обновление iOS 26.3.1 называют промежуточной версией системы накануне появления iOS 26.4.

«Если ваш iPhone регулярно зависает, а батарея перегревается, то стоит сразу же установить это обновление, которое направлено за решение именно этих проблем. В остальном никаких радикальных изменений в функционале или интерфейсе вы не обнаружите», — отметила специалист.

Для успешной установки обновления нужно зарядить телефон хотя бы на 50% и не забыть отключить VPN, чтобы обновление загружалось быстрее, заключила Бастрыкина.

Нововведения в обновлении

Согласно официальному пресс-релизу компании, главным изменением стала поддержка новых мониторов Studio Display и Pro Display XDR.

Обновление вышло спустя две недели после релиза iOS 26.3. В предыдущей версии появилось несколько новых функций, среди которых система Transfer to Android, разработанная в рамках сотрудничества Apple и Google. Также была добавлена настройка конфиденциальности Limit Precise Location, позволяющая ограничивать передачу точных геоданных приложениям.

Кроме того, в iOS 26.3.1 появились новые обои, однако доступны они только на iPhone 17e. В первые часы после установки обновления смартфоны и планшеты могут сильнее нагреваться и быстрее разряжаться. Это связано с процессом индексации файлов в системе, который запускается после обновления. По этой причине установку новой версии программного обеспечения нередко рекомендуют выполнять в ночное время, чтобы избежать возможного дискомфорта при использовании устройства в течение дня.

