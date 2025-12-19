Ужесточение льготной ипотеки и рост цен: что ждет рынок недвижимости России в 2026 году

В 2026 году на рынке недвижимости в России ожидается ряд изменений, в том числе по работе с ипотечным кредитованием. О том, как изменятся цены на жилье и что будет с ипотекой в РФ, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ипотека возможна?

С 1 февраля меняются правила выдачи семейной ипотеки, теперь оба супруга будут обязаны выступать созаемщиками. Если один из членов семьи не включен в кредитный договор, получить ипотеку по льготной программе не получится. Это правило направлено прежде всего на то, чтобы исключить возможность оформления сразу двух семейных ипотек — отдельно на мужа и на жену.

Если совокупного дохода семьи недостаточно для одобрения кредита, по-прежнему допускается привлечение третьего лица в качестве созаемщика. Однако важно учитывать: такой участник сделки утрачивает право на получение льготной ипотеки в будущем. Например, если через несколько лет он создаст собственную семью и у него появится ребенок, воспользоваться программой семейной ипотеки уже будет нельзя. Ранее министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил, что объемы выдачи ипотеки в текущем году снизились на 21%. Он отметил, что ипотечное кредитование удалось сохранить только благодаря льготным программам.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» напомнила, что по прогнозу ЦБ РФ во второй половине 2026 года ставка рефинансирования ожидается на уровне 12-13%.

«Но надо исходить из реалий, это оптимистичный прогноз. Скорее всего, будут 14-15%. В этой связи ориентируемся на ставку по ипотеке не ниже 18-20%», — пояснила эксперт.

По словам специалиста, семейная ипотека также видоизменится в 2026 году и станет более точечной.

«Во второй половине 2026 года или к концу года условия семейной ипотеки могут быть пересмотрены. Те условия, которые сейчас есть [6%], станут в плане получения более сложными и адресными. Скорее всего, будут жестко отбирать семьи с детьми до шести лет и адресно выбирать регионы как с низким средним уровнем дохода, так и с достаточным количеством малоимущих семей, проживающих с большим числом детей в семьях. Самый главный критерий, который также будут смотреть банки при предоставлении семейной ипотеки, это наличие малых объемов жилья на территории региона», — прогнозирует экономист.

Фото: [ istockphoto.com/fizkes ]

Изменения затронут и IT-ипотеку, заверила эксперт.

«IT-ипотека, скорее всего, тоже останется, потому что сейчас IT-сектор является ключевым в развитии и формировании технологического суверенитета страны. Но она также станет более адресной, в ней могут появиться дополнительные критерии отбора. К примеру, сколько человек работает в IT-секторе, какой у него стаж работы в конкретной компании, сколько он лет прожил в этом регионе, в рамках которого планирует приобретать жилье и брать льготную ипотеку», — выразила мнение специалист.

Приостановка регистрации в Росреестре

С 1 января участники сделки получат возможность обжаловать приостановку регистрации права собственности не только в судебном порядке, но и через специальную апелляционную комиссию. Подать жалобу можно будет на портале «Госуслуги» или в личном кабинете на сайте Росреестра. Срок подачи обращения остается прежним — 30 дней.

При этом важно понимать, что обжалование целесообразно только в случае несогласия с решением ведомства. Если же приостановка была обоснованной — например, из-за ошибки или несоответствия в документах — правильнее устранить недочеты и подать заявление о возобновлении регистрации.

Повышение НДС на строительные работы

Изменение уже утверждено: с 1 января 2026 года ставка НДС увеличится с 20% до 22%.

Это напрямую повлияет на стоимость строительства. Вырастут расходы на подрядные работы, строительные материалы, а также услуги проектировщиков и других специалистов. В итоге повышение налога приведет к общему росту себестоимости строительных проектов, считают эксперты.

Рост цен на квартиры

При этом экономист Литвиненко подчеркнула, что первичный рынок недвижимости в РФ значительных изменений по сравнению с 2025 годом по ценовой категории не претерпит.

«Будет возможен как незначительный рост в диапазоне до 3-5%, так и моменты снижения. Рост может быть связан со значительным снижением ставки рефинансирования. В связи с этим условия по ипотеке на общих основаниях станут более приемлемыми, тогда спрос может повыситься», — заявила она.

На «первичку» в столичном регионе рост составит 5-6%. При этом на вторичном рынке рост также ожидается в районе 7-10% по стране, 8-15% — для Москвы и Подмосковья, прогнозирует эксперт.

Фото: [ istockphoto.com/Natee Meepian ]

«Эффект Долиной»

Отдельным пластом станет более практичный вопрос — оформления сделок по недвижимости. Как пояснила экономист Литвиненко, на рынке недвижимости уже есть изменения как в условиях проведения сделок по купле-продажи жилья, так и в ценовой политике.

«Сейчас основная нагрузка ложится на риелтора, как он выстраивает отношения с клиентами и с продавцом. На его плечи ложится задача детально проштудировать и проверить историю продавца, дабы не попасть под "эффект Долиной". В связи с этим сейчас риелторы подняли цену на свои услуги: на процент, который они берут от сделки», — отметила эксперт.

В частности, раньше этот процент составлял в среднем 1,5%, в 2025 году его повысили до 2-2,5%, в 2026 году планируется рост до 3-3,5%.

«Теперь независимо от того, сколько человеку лет, необходимо предоставлять более расширенный пакет документов. Человек более детально и тщательно проверяется. Такие временные затраты аккумулируются в финансовые затраты для всех участников сделки. Поэтому сейчас с каждого гражданина в первую очередь требуют справку о дееспособности, чтобы в случае возникновения спорных ситуаций и доведения дела до суда нивелировать этот вопрос», — отметила специалист.

Из-за роста цен на услуги риэлторов повысится и стоимость жилья, заявила экономист. Также из-за «эффекта Долиной» будут расти цены на элитное жилье, в первую очередь это коснется столичного региона.

«На него цены будут расти также благодаря "эффекту Долиной". Но в первую очередь его мало сейчас на рынке, потому что последние два года застройщики уделяли мало значения застройки элитного жилья, больше уделялось внимание среднему сектору или ниже среднего и по стоимости, и в квадратных метрах», — заключила Литвиненко.

Ранее стало известно, кто получит прибавку к зарплате в 2026 году.