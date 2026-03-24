Иран готов ударить по Ормузскому проливу: миру грозит энергетический коллапс

Иран ударит по Ормузскому проливу в случае вступления Саудовской Аравии и ОАЭ в конфликт на стороне США. После этого в мире стоит ожидать энергетический кризис. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Георгий Федоров.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что Саудовская Аравия и ОАЭ готовятся вступить в войну с Ираном. Эр-Рияд дал согласие на предоставление военным США доступа на авиабазу имени короля Фахда. Прежде страна заявляла, что ее базы нельзя использовать для атак по Ирану. Как отметил политолог Федоров, Саудовская Аравия и ОАЭ — союзники США и Великобритании.

«Саудовская Аравия прямой конкурент Ирана, поэтому возможность участия в войне существенна. Однако есть одна проблема — боеспособность армий ОАЭ и Саудовской Аравии довольно низкая, вполне возможно, что они примут косвенное участие в войне», — заверил эксперт.

При этом вступление в конфликт не оставит иранцам ничего другого, кроме как биться всеми возможными методами, считает специалист.

«Если все полыхнет, то иранцы могут ударить и Ормузскому проливу, а также сносить инфраструктуру стран Ближнего Востока, чтобы эта война переросла в глобальный мировой энергетический кризис. Иранцы не будут церемониться», — прогнозирует он.

При этом возможный энергетический кризис ударит в первую очередь по Украине, поскольку Европа больше не сможет обеспечивать желания киевского режима по вооружению, считает политолог.

«Это может ухудшить положение ВСУ. Если масштабная война вспыхнет, то США будут заняты именно этим. И Европе будет не до Украины. Затягивание войны с Ираном — сильный минус для украинского государства», — заключил Федоров.

