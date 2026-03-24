Теряется способность мыслить: психолог объяснила, чем опасен просмотр коротких видео

Частый просмотр коротких видео в соцсетях не снижает интеллект, но меняет структуру внимания и приучает мозг к «быстрой» информации и мгновенному удовольствию. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Елена Авдеева.

По словам специалиста, главная опасность — не в самом формате коротких видео, а в том, как человек с ним взаимодействует.

«Если бесцельно и часто смотреть рилсы и тиктоки, развивается так называемое клиповое мышление: человек привыкает воспринимать мир через короткие яркие образы, а способность осмысливать и анализировать информацию ослабевает», — пояснила Авдеева.

По ее словам, это похоже на ситуацию, когда человек «глотает, не пережевывая пищу»: качество информации подменяется количеством, растет рассеянность и чувство внутренней пустоты, у детей при этом снижается способность к обучению. Второй важный риск психолог назвала «дофаминовой петлей».

«Мозг получает микродозу дофамина — гормона удовольствия — от каждого ролика и тут же хочет еще. Возникает потребность в яркой, быстрой, поверхностной информации, при этом дозу нужно постоянно увеличивать: потребляет человек много, а усваивает мало», — отметила эксперт.

На этом фоне обычная книга кажется скучной, сложнее слушать собеседника, а фильм с глубоким смыслом начинает раздражать. Среди последствий Авдеева выделила ухудшение устойчивости внимания, нарушения памяти и мышления, «эмоциональную инфантилизацию» и потерю контакта со своими чувствами.

«В роликах нам сразу показывают готовые реакции — смех, гнев, умиление, — и человек незаметно заражается чужими эмоциями», — сказала она.

Кроме того, по словам психолога, у многих пользователей искажается чувство времени. Зависнув на роликах, кажется, что прошло 15 минут, а в реальности — полтора часа. Отсюда — трудности с планированием, прокрастинация и чувство неудовлетворенности от пустоты прожитого времени.

При этом эксперт не советует действовать «топором». Радикальный отказ от коротких видео, по ее словам, часто вызывает внутреннее сопротивление и лишь усиливает желание смотреть. Вместо этого Авдеева рекомендовала отделять действительно важный и полезный контент от просмотра «все подряд», ограничивать время в ленте с помощью таймеров и настроек, а также «восстанавливать нормальную работу мозга» за счет чтения длинных текстов, фильмов с погружением и обсуждением и завершения дел до ощутимого результата.

«Важно научиться быть хозяином своего внимания и своей жизни, а не рабом алгоритмов и искусственно вызванных эмоций», — резюмировала психолог.

