Ирина Розанова чуть не потеряла зрение — болезнь может вернуться после операции, заявили врачи

Как пишет Mash, Розанова жаловалась на ухудшение зрения уже много лет. Врачи диагностировали катаракту: правый глаз был в критическом состоянии и почти не видел, на левом — тоже нашли помутнения, но поменьше. Хрусталик на правом глазу заменили на искусственный — зрение на нем восстановилось. По словам эксперта Черных, при отсутствии других заболеваний роговицы и глазного дна (помутнения, отслойки) прогноз для артистки благоприятный, и зрение улучшится.

«Восстановление в подавляющем большинстве быстрое, уже на следующий день после операции пациента, как правило, отпускают домой. При факоэмульсификации "свой" хрусталик, находящийся в капсуле, полностью удаляют и заменяют на линзу. Это обуславливает невозможность рецидива катаракты в привычном понимании, но не исключает развитие вторичной катаракты — помутнение задней стенки капсулы. Это со временем может снижать остроту зрения, но устраняется просто и безболезненно — с помощью лазерной процедуры, проводимой амбулаторно», — пояснила эксперт.

По ее словам, для сохранения зрения ясным, а глаз — здоровыми, необходимо своевременно выявлять и лечить данные заболевания.

«В этом вам поможет врач-офтальмолог — необходимо раз в шесть месяцев проходить осмотр, даже если вас ничего не беспокоит, и точно выполнять все рекомендации. Сейчас в современном режиме работы у работающего населения развивается "сухой глаз", дискомфорт, сухость и прочие симптомы. Поэтому очень важно своевременно увлажнять глаза искусственной слезой», — заключила Черных.

Ранее стало известно, что ветряная оспа атакует российские регионы.