Ветряная оспа атакует российские регионы: кто в группе риска

В российских регионах зафиксирован резкий рост заболеваемости ветряной оспой. Наиболее ярко он наблюдается на Ямале, а также в Башкирии. Чем опасно заболевание и есть ли случаи заражения в Московской области, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

По его словам, ветряная оспа — это заболевание, которое вызывается вирусом варицелла.

«Относится к воздушно капельным инфекциям, и, как правило, чаще всего болеют дети. Причина заболеваемости — это отсутствие вакцинации. Если человек вакцинировался от ветряной оспы, то заболевание практически исключено. Протекает оно по-разному: от легких степеней до тяжелых», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Наиболее опасна ветряная оспа для беременных, продолжил эксперт, потому что плод может иметь пороки развития конечностей, головного мозга и органов зрения.

«Обычно у взрослых протекает заболевание более тяжело, с высокой температурой, интоксикацией. Без тяжелых форм или без лечения возникают такие осложнения, как энцефалит, воспаление мозга, миокардит, воспаление сердца, воспаление лимфоузлов, лимфаденит и тяжелые поражения кожи. В Московской области мы не видим вспышки заболеваемости. Имеются случаи ветряной оспы как у детей, так и у взрослых, но они единичны», — добавил Осипов.

Врач подчеркнул, что в Московской области есть четкая система вакцинации, а болеют зачастую непривитые люди, который в регионе достаточно мало, либо приезжие, не имеющие прививок.

