22 августа отмечается 112-я годовщина со дня рождения Бруно Понтекорво, выдающегося физика, чьи новаторские идеи оказали огромное влияние на развитие науки. Он признан одним из основоположников физики нейтрино и нейтринной астрономии. Многие открытия, отмеченные впоследствии Нобелевскими премиями, были предсказаны им за десятилетия до этого. REGIONS раскрыл причины его переезда в подмосковную Дубну.

Будучи учеником великого Энрико Ферми и убежденным коммунистом, Понтекорво принимал участие в американском атомном проекте и, по некоторым данным, передавал информацию Советскому Союзу. Впоследствии он внезапно исчез и объявился в СССР, где продолжил научную деятельность в Дубне.

По словам Павла Судоплатова, руководителя советской разведки, Понтекорво предоставлял ценные сведения о развитии американского атомного проекта. Судоплатов утверждал, что советская разведка начала устанавливать контакты с Понтекорво еще в 1930-х годах в Италии.

В те времена многие ученые, придерживавшиеся левых взглядов, считали, что знания об атомном оружии не должны быть исключительной собственностью какой-либо одной страны.

В конце 1940-х годов Понтекорво получил британское гражданство и работал в ядерном центре Харуэлл. В августе 1951 года он вместе с семьей отправился в отпуск в Италию, а в октябре того же года исчез.

Вскоре он появился в Советском Союзе и продолжил свою работу в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Предполагается, что выбор СССР был обусловлен не только политическими убеждениями, но и научными перспективами: в Дубне велось строительство самого мощного в мире ускорителя — синхроциклотрона.

Последний приезд Бруно Понтекорво из Италии в Россию состоялся 20 июля 1993 года. После этого его здоровье резко ухудшилось. Ученый скончался 24 сентября 1993 года в возрасте 81 года. Согласно его завещанию, его прах был разделен на две части: одна захоронена в Риме, другая — в Дубне. В честь Бруно Максимовича Понтекорво названа одна из улиц Дубны.

Ранее сообщалось, что потомок Чайковского раскрыл тайны семьи на премьере спектакля в Сочи.