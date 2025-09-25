Искусственный интеллект изменит медицину: к 2030 году рынок ИИ в России вырастет до 78 миллиардов рублей

Частные медицинские центры в России все активнее используют технологии искусственного интеллекта в своей работе. По оценкам специалистов, к 2030 году объем российского рынка ИИ в сфере здравоохранения может увеличиться более чем в шесть раз и превысить 78 млрд рублей, сообщает издание «Деловой Петербург». Руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, заменят ли такие технологии врачей в дальнейшем.

По словам эксперта, искусственный интеллект применяется в медицине уже достаточно давно, но сейчас с более активным развитием нейросетей их применение становится повсеместным, в том числе и в частных клиниках.

«ИИ — это в первую очередь помощник врача, но никак не его замена. Точно так же когда-то в медицину внедряли компьютерные технологии. Все эти технические нововведения нацелены на ускорение обработки информации, повышение точности диагнозов и прогнозов для пациента. ИИ доступна быстрая обработка больших данных, и такой подход значительно повышает точность выводов», — пояснила специалист.

Также медицинские специалисты, рассказала эксперт, используют ИИ как подручное средство в ежедневной работе, с помощью которого можно записывать в аудиоформате и затем расшифровывать консультации с пациентами, удобно хранить и обрабатывать всю информацию и в целом ускорять работу.

«По мере развития ИИ ему можно будет поручать все больше задач. Но даже продолжение развития не сделает из нейросети замену реальному доктору-человеку. И сейчас, и в дальнейшем все рекомендации и анализ данных должен контролироваться специалистом, который отвечает за лечение. Врачи могут на свое усмотрение принимать к сведению данные, полученные от ИИ, но окончательное решение могут принимать только они сами, потому что в случае ошибки нельзя будет переложить ответственность на нейросеть», — заключила Бастрыкина.

