Испания жестко ответила США: выйдет ли Мадрид из НАТО на фоне войны в Иране

Испания не выйдет из НАТО, несмотря на противоречия с американской политикой. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский. Стоит напомнить, что Испания — член НАТО с 30 мая 1982 года.

Ранее радиостанция Cadena Ser со ссылкой на правительственные источники сообщила, что Испания предупредила США, что для пересмотра отношений с Мадридом Вашингтон должен будет уважать международное право и двусторонние соглашения между Евросоюзом и Соединенными Штатами. Политолог Аграновский заверил, что, несмотря на тяжелую ситуацию американцев в Иране, чего-то серьезного ожидать не стоит.

«Никаких далеко идущих шагов, как выход Испании из НАТО, не произойдет. Но испанцы будут стоять на своем и не станут увеличивать военные расходы до 5%, как просят американцы. Скорее всего, стороны останутся при своем», — пояснил эксперт.

Напряжение между странами будет только возрастать, заверил специалист.

«Как мы видим, операция в Иране складывается не так, как хотелось бы американцам. Война принимает затяжной характер. По мере движения войны нервозность будет возрастать, стороны будут требовать друг от друга все более неадекватных вещей», — заключил Аграновский.

Ранее стало известно, когда восстановится туризм в странах Персидского залива после начала войны США с Ираном.