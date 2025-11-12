Исследователи составили список стран, где путешественникам угрожает наибольшая опасность

Согласно исследованию, на первом месте антирейтинга расположилась Мексика. Несмотря на свой курортный образ, страна остается крайне небезопасной из-за активности многочисленных наркокартелей. По оценкам аналитиков, с 2006 года на ее территории пропали без вести около 60 000 человек, сообщило ИА «Кулик».

Вторую строчку печального списка занимает Гондурас. За внешним благополучием тропического рая скрываются высокий уровень преступности, нищеты и коррупции. Особую опасность, по мнению экспертов, представляет город Сан-Педро-Сула, который считается одним из наиболее криминогенных мест в мире.

Замыкает тройку лидеров Индия. Эта страна с богатейшей культурой таит в себе специфические угрозы, особенно для женщин-туристок. Как отмечают СМИ, многочисленные случаи свидетельствуют о частых проявлениях домогательств в адрес иностранок. Российские путешественницы, посещавшие Индию, нередко жаловались на навязчивое внимание и непристойные взгляды со стороны местных мужчин.

Специалисты настоятельно рекомендуют тщательно планировать маршруты и уделять повышенное внимание мерам безопасности при посещении этих стран, а по возможности — избегать одиночных поездок.

Ранее сообщалось, что россиянка загадочно пропала в Анталии после встречи с незнакомцем.