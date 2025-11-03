Турецкий триллер: россиянка загадочно пропала в Анталии после встречи с незнакомцем

Жительница Санкт-Петербурга пропала при загадочных обстоятельствах во время отдыха в Анталии. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на «Осторожно, новости».

Вечером 31 октября женщина сообщила сыну, что выходит из отеля за сигаретами, после чего ее следы оборвались. Полиция установила, что россиянка покинула гостиницу в компании другого постояльца — мужчины, который впоследствии стал ключевым фигурантом этого дела.

Согласно показаниям этого человека, они вместе отправились на пляж для ночного купания. Мужчина утверждает, что ненадолго отошел поиграть в волейбол, а когда вернулся, уже не обнаружил девушку на месте.

Последним, кто видел россиянку примерно в 19 часов, оказался работник пляжной уборки. Особую тревогу вызывает поведение спутника пропавшей: он первоначально забрал ее сумку со шлепанцами в свой номер, но позже сдал находку на ресепшен. В сумке остались все личные вещи петербурженки, включая телефон, оба паспорта и денежные средства.

Сын пропавшей женщины уже готовится к возвращению в Россию, а родственники активно обращаются в МИД РФ с просьбой о вмешательстве.

