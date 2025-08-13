В преддверии вероятной встречи глав России и Соединенных Штатов на территории Аляски, корреспонденты aif.ru взяли интервью у историка Александра Петрова. В ходе беседы доктор исторических наук прокомментировал причины, обусловившие продажу Аляски, а также рассказал о сохранении там элементов русского культурного наследия.

По словам Александра Петрова, российское влияние по-прежнему ощутимо на Аляске, что подтверждается многочисленными топонимами и православными церквями. Значительная часть населения Аляски посещает православные храмы, особенно в таких населенных пунктах, как Ситка (ранее Ново-Архангельск), Уналашка и Кадьяк.

Выбор даты для переговоров на Аляске, предположительно, был сделан в ночь с 8 на 9 августа, совпадая с днем памяти Германа Аляскинского, почитаемого как Русской, так и Американской православными церквями. Это символизирует не только уважение к прошлому, но и то, что объединяет историю двух государств, делая Аляску подходящим местом для возобновления российско-американских контактов.

Историк подчеркнул, что сохранение Аляски в составе России могло бы оказать существенное влияние на развитие региона, особенно в контексте безопасности, ввиду ее географической близости к США. Усиление российского влияния могло бы изменить ход истории в Азиатско-Тихоокеанском регионе, возможно, предотвратив Русско-японскую войну.

Однако, учитывая стремление к дружественным отношениям с США в XIX веке, продажа Аляски представлялась целесообразной. Дружеские связи между Россией и США на расстоянии длительное время были крепкими, и именно этот шаг, а не финансовая выгода, стал ключевым результатом сделки. Аляска, несмотря на смену владельца, продолжает играть роль своеобразного моста между двумя странами.

Ранее сообщалось, что епархия Аляски объявила «Неделю молитв» перед встречей Путина и Трампа.