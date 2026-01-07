Международный союз конькобежцев (ISU) официально заявил об отсутствии планов по отстранению американских спортсменов от международных соревнований на фоне обострения политической ситуации в Венесуэле. Этот шаг контрастирует с практикой других международных спортивных федераций, которые в последние годы нередко вводили санкции против атлетов из-за действий правительств их стран.

Поводом для вопроса к спортивному регулятору стали заявления президента США Дональда Трампа, подтвердившего, что 3 января американские силы нанесли удар по Венесуэле, а ее лидер Николас Мадуро был захвачен и вывезен из страны силами спецподразделения «Дельта».

Решение ISU вызывает особый резонанс на фоне недавнего прецедента с российскими спортсменами. Международная федерация лыжного спорта (FIS) в октябре 2025 года подтвердила отстранение россиян от мировых стартов, что привело к подаче апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Российская сторона в этом споре одержала победу, однако FIS сохраняет запрет. Таким образом, подход ISU демонстрирует иной взгляд на связь политики и спорта, отказываясь от автоматического применения коллективных мер к атлетам.

Ранее сообщалось, что глава МИД Венесуэлы выразил признательность РФ за солидарность на международной арене.