Глава МИД Венесуэлы выразил признательность РФ за солидарность на международной арене

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил о признательности России за поддержку властей Боливарианской Республики и осуждение вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела страны. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Глава венесуэльского МИД отметил, что Каракас рассматривает Москву как братскую страну и стратегического партнера. По его словам, венесуэльское руководство высоко ценит позицию России, направленную на защиту суверенитета республики, а также поддержку президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Он подчеркнул, что особое значение для Каракаса имеет российский призыв уважать право венесуэльского народа на самоопределение и осуждение иностранного давления со стороны США.

Ранее, 5 января, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о твердой солидарности Москвы с Венесуэлой и поддержке курса ее правительства в условиях внешнего давления. Российский дипломат выразил надежду, что действия Вашингтона получат всестороннюю правовую оценку в рамках международных механизмов, включая структуры ООН. Он также призвал американские власти освободить законно избранного президента Венесуэлы и его супругу.

Ситуация обострилась после событий 3 января, когда США нанесли удары по гражданским и военным объектам на территории Венесуэлы, а затем задержали и вывезли из страны Николаса Мадуро и Силию Флорес. Их доставили в Соединенные Штаты, где они содержались в следственном изоляторе в Нью-Йорке. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американская сторона предъявила им обвинения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, однако Мадуро и Флорес отвергли все выдвинутые обвинения.

