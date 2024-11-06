Итоги выборов в США: Трамп лидирует, но имя нового президента Америки станет известно лишь в январе

В США 5 ноября состоялись 60-е президентские выборы. На данный момент продолжается подсчет голосов — лидирует кандидат от республиканцев Дональд Трамп, демократ Камала Харрис теряет позиции в колеблющихся штатах. Однако имя нового президента США мир узнает только 6 января — после подсчета голосов выборщиков Конгрессом. Подробнее в выборах в Америке в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фиолетовые штаты выбирают Трампа

По последним данным CNN, за республиканцем закрепился 51,1% всенародных голосов (почти 69 млн человек), за демократом — 47,2% (около 63,7 млн человек). Избирательная система США имеет сложную структуру, а выборы президента не заканчиваются голосованием граждан. На основе его итогов будет сформирована коллегия выборщиков, куда войдут 538 представителей от всех штатов и округа Колумбия (Вашингтон).

За каждым штатом зафиксировано определенное количество выборщиков, оно примерно пропорционально численности населения, наибольшее в Калифорнии (54), Техасе (40), Флориде (30) и Нью-Йорке (28). Традиционно Америка делится на красные (республиканские) и синие (демократические) штаты. Так, например, жители Калифорнии в основном голосуют за Демократическую партию, а в Техасе большинство — консерваторы. На президентских выборах 2024 года ситуация не изменилась.

Однако 7 американских штатов считаются колеблющимися или фиолетовыми, их избиратели не имеют традиции выбирать кандидата от одной партии. В число фиолетовых входят Аризона (11 голосов выборщиков), Джорджия (16), Мичиган (15), Невада (6), Пенсильвания (19), Северная Каролина (16) и Висконсин (10). На данный момент чашу весов в колеблющихся штатах в свою сторону удалось склонить Трампу. В частности, по данным CNN, после подсчета 95% бюллетеней республиканец лидирует в Пенсильвании (50,8%), обеспечив за собой крупнейший из фиолетовых штатов.

Агентство Associated Press (AP) заявило, что оба кандидата активно агитировали в Пенсильвании, посещая штат чаще, чем любой другой. AP полагает, что после победы здесь Трампу достаточно захватить Аляску или любой оставшийся штат, чтобы занять Белый дом.

Фото: [ freepik.com ]

Кто станет президентом США

Для победы кандидату необходимо набрать 270 голосов выборщиков. На данный момент, как сообщает The New York Times (NYT), на стороне Трампа 267 выборщиков, Харрис — 224. Согласно оценке NYT, победителем 60-х выборов в США с вероятностью в 95% станет республиканец. Однако имя нового президента мир узнает не скоро.

Официально выборщики будут голосовать 17 декабря — лишь после этого станет окончательно понятно, кто возьмет борозды правления в свои руки. Затем голоса выборщиков передаются для подсчета в Конгресс США, это произойдет 6 января 2025 года. Традиционно выборщики солидарны с мнением избирателей, но все-таки они могут предпочесть и другого кандидата. Обязанность голосовать в соответствии с результатами на избирательных участках закреплена в 38 штатах из 50 и округе Колумбия. Так было в 2016 году, когда 10 выборщиков проголосовали не за своих кандидатов, но на итоги это практически не повлияло.

Сам Трамп во время выступления перед своими сторонниками уже объявил себя 47-м президентом США. С победой республиканца поздравили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, генсек НАТО Марк Рютте, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее политолог Светов заявил, что для России итоги выборов в США не сыграют особой роли. Для Кремля оба кандидата «хуже».