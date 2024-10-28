Раскол американских избирателей: какими будут итоги выборов в США и почему у Трампа больше шансов

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Кандидатом от Демократической партии выступает действующий вице-президент Камала Харрис. Республиканцев представляет экс-президент Штатов Дональд Трамп. Дать точный прогноз итогов выборов сейчас невозможно, шансы кандидатов равны, заявил политолог Юрий Светов интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Это свидетельство сильного раскола страны, отметил он.

По словам политолога, на данный момент Трамп и Харрис имеют практически равные шансы на победу.

«Это свидетельство того, насколько расколота страна. Раскол такой, что ни одна из сил не имеет перевес. Для США это серьезный сигнал. Люди настолько убеждены в правоте своих взглядов, что не хотят прислушиваться к мнению противоположной стороны и подумать, вдруг в другой программе есть что-то разумное, что можно поддержать», — отметил Светов.

В подведении итогов выборов будет важно решение колеблющихся избирателей. Также нельзя забывать, что около 9 млн американцев живут вне Штатов — и тоже будут голосовать, подчеркнул эксперт.

«Есть ощущение, что больше шансов у Трампа. Если за эту неделю ничего не случится», — предположил политолог.

Москве абсолютно все равно, кто займет место в Белом доме, добавил Светов. Позиция Кремля: оба хуже.

«Итоги выборов повлияют на жизнь США, первое. Второе, на поведение Америки на Украине. При Трампе они могут полностью перебросить финансирование Украины на Европу, это может привести к усложнениям отношений с НАТО. Но что Трамп, что Харрис будут продолжать давление на Россию и наращивать давление на Китай», — заключил Светов.

Ранее стало известно, что ключевые игроки НАТО блокируют вступление Украины в альянс.