Шаляпин и Вашурина захотели детей друг от друга на глазах у журналистов: что скрывает новая звездная пара

Шоумен Прохор Шаляпин поделился подробностями своих отношений с новой супругой — 37-летней телеведущей Ольгой Вашуриной. Пара поженилась на романтическом телешоу «Свадьба в слепую», где участники не знают, с кем вступают в брак, а позже проводят вместе время, прежде чем решить, продолжить ли отношения. На премьере сериала «Три сестры» Прохор рассказал, что хочет детей, а Ольга откровенно заявила VOICE, что готова родить от супруга. Может ли этот союз перерасти из шоу в настоящие отношения, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

Эксперт отметила, что не видит долгосрочной перспективе в этом тандеме, так как он не имеет никакого отношения к любви, даже косвенного.

«Здесь, с одной стороны, заявление о себе — я сейчас говорю про Ольгу Вашурину — потому что тем, кто хоть чуть-чуть высунул нос на поверхность шоу-бизнеса, стал хоть чуть-чуть узнаваем, всегда хочется расширить горизонты. И за счет Шаляпина, которые сейчас у многих на слуху, Вашурина может это сделать», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Для самого Прохора, продолжила эксперт, важно не прерывать цепь инфоповодов.

«И он сейчас, я считаю, поймал волну. Достаточно хорошо идет по этой поверхности шоу-бизнеса, он реально стал узнаваемым. И, конечно же, имеет смысл как-то раскручивать, развивать свой собственный успех. Он занял определенную нишу, я бы даже сказала, что он ее создал, путем вот этих престарелых невест. Но бесконечно ты же не будешь эксплуатировать именно эту тему, нужно показывать и какие-то иные грани, создавать интригу», — объяснила Абравитова.

Появление 37-летней «невесты» — это новая грань, которая показывает, что Шаляпин не такой однобокий, у него есть интересы, направленные и в другую сторону, добавила психолог.

«Сейчас это создание определенного рода интриги, оригинального инфоповода для Шаляпина. Поэтому они будут раскручивать эту тему. По возможности будет происходить что-то интересное, а сейчас пока что-то вроде начала отношений. И закончится это, я думаю, оригинально, потому что с креативной мыслью все в порядке у Шаляпина. И, конечно, это будет нам продемонстрировано», — отметила эксперт.

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