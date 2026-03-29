Компания Samsung совместно с Hyundai Motor Group запустила новую функцию Car-to-Home, которая позволяет владельцам совместимых автомобилей Hyundai и Kia управлять устройствами умного дома прямо из машины.

Нововведение стало логичным продолжением сервиса Home-to-Car, запущенного в сентябре 2025 года. Тот, напротив, давал возможность управлять автомобилем через приложение SmartThings. Теперь экосистема заработала в обе стороны: из салона автомобиля можно удаленно включать или выключать бытовые приборы, подключенные к платформе Samsung SmartThings.

Среди поддерживаемых устройств — освещение, кондиционеры, очистители воздуха и роботы-пылесосы. Чтобы активировать сервис, владельцу необходимо связать учетную запись SmartThings с автомобильными системами Hyundai Bluelink или Kia Connect. Для этого достаточно отсканировать QR-код в приложении SmartThings, установленном в машине.

В Samsung уточнили, что функция доступна только на автомобилях Hyundai и Kia, оснащенных платформой ccNC (Connected Car Navigation Cockpit).

Кроме того, пользователи смогут создавать автоматические сценарии. Например, при приближении к дому система сама включит свет и кондиционер. А режим Away Mode, наоборот, отключит выбранные устройства, когда автомобиль покидает дом.

