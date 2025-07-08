Измена или усталость: стали известны причины развода Мерзликина из «Бумера»

Известный российский актер Андрей Мерзликин, прославившийся ролью в культовом фильме «Бумер», развелся с женой Анной Осокиной в День семьи, любви и верности после почти двух десятков лет брака. По данным телеграм-канала Shot, мировой судья судебного участка № 181 в Очаково-Матвеевском официально расторг их брак. За время совместной жизни пара успела построить крепкую, как казалось многим, семью и воспитать четверых детей. Что известно о Мерзликиных и разводе пары — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Это судьба

Познакомились Мерзликин и Осокина в середине 2000-х годов — по одной из версий, на праздновании Масленицы через общих друзей, в числе которых был актер Станислав Дужников. В то время Андрей только начал восстанавливаться после серьезного ДТП в 2004 году. 21 февраля того года его автомобиль упал в Москву-реку и пробил лед. Пассажиры выжили буквально чудом.

«Полицейские потом сказали: “Ребята, вам сюда”, — и показали на храм. Мы были первые, кто там выжил», — вспоминал актер.

Встреча с будущей супругой стала для него судьбоносной. В 2006 году пара узаконила свои отношения. Анна — психолог, она, как отмечали близкие к семье источники, была не только женой, но и опорой актера в сложные периоды.

За годы брака у Мерзликина и Осокиной родились четверо детей. В семье растут 17-летний Федор, 15-летняя Серафима, 13-летняя Евдокия и 10-летний Макар. Мерзликины считались примером для подражания: пара не попадала в скандальные хроники, а актер не раз подчеркивал важность семейных ценностей. Анна поддерживала мужа и во время работы, став его пресс-секретарем и директором. Они появлялись вместе практически на всех мероприятиях.

Фото: [ соцсети ]

«У нас с ней тандем, живем как серферы, от волны к волне, всегда ко всему готовы в желании удержаться на гребне. Мой главный и самый крутой друг — жена Аня. Она мой товарищ, дружбан, братан! Очень крутая девчонка! Все эти слова на 100% характеризуют мое отношение к супруге», — делился актер.

Измена или усталость

По информации издания StarHit, инициатором развода стал сам Андрей. Слухи о разладе в их отношениях усилились после того, как пара перестала публиковать совместные фотографии в социальных сетях.

Официальных причин развода супруги не озвучили. Однако в ряде СМИ появились предположения о возможной измене со стороны актера. Поводом для слухов стали фотографии Мерзликина с молодой девушкой — инструктором по скалолазанию по имени Полина. Однако сам актер назвал эти домыслы фейком и отказался комментировать ситуацию более подробно. Также версия с изменой отпала после эмоционального заявления Анны.

«Хочу сказать лишь одно — Андрей честный и порядочный мужчина. Не надо придумывать то, чего не было», — написала она.

В окружении актера считают, что пара просто устала друг от друга — ведь вместе они и дома, и на работе, пишет Woman.ru. Сами бывшие супруги не пиарятся на фоне развода и стараются сохранить все подробности внутри семьи.

Ранее стало известно, почему внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева не ответила взаимностью комику Тимуру Батрутдинову в «Мастере игры».