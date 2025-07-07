«Уважающие себя женщины это чувствуют»: выяснилось, почему Мариам не ответила взаимностью Батрутдинову в «Мастере игры»

Новым участником шоу «Мастер игры» стал комик Тимур Батрутдинов. Уже в первой серии со своим участием он начал проявлять интерес к внучке первого президента Узбекистана — Мариам Тилляевой, которая в свою очередь пока не ответила ему взаимностью. Почему Тимур остается холостяком, несмотря на статус и внимание девушек, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

Примечательно, что объект обожания Тимур находит для себя в каждом реалити, в котором участвует, однако эта симпатия не перерастает во что-то большее. По словам эксперта, когда у человека ни с кем не складывается устойчивая пара и отношения в принципе, можно грешить на судьбу, но необходимо смотреть на самого человека.

«Это ведь на самом деле его выбор. И вроде бы есть и взаимоотношения на уровне общения, и вроде бы проявляется интерес, может быть, даже иногда взаимный, но почему-то оно не дотягивает до того, чтобы перейти в парные отношения, когда развивается взаимная любовь и люди даже переходят в семейные отношения. Значит человек сам не хочет сознательно или бессознательно переходить определенную грань», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В данном случае, продолжила она, человек не раскрывается и не дает свою энергию, не берет на себя ответственность за то, чтобы строить взаимоотношения и жить в том числе ради другого человека, а не только для себя.

«По-видимому, Тимур к этому не готов, то есть он готов жить только для себя, не готов брать ни за кого ответственность. Даже когда происходят какие-то романы или полу-романы, такие люди обычно центрированы на себе. Он не готов брать, не готов давать, поэтому все разваливается. И сейчас тоже его выбор упал на внучку первого президента Узбекистана. Губа не дура, конечно, замахнулся очень даже, но взаимности особой мы не видим», — отметила Абравитова.

Фото: [ Кадр из видео телешоу «Мастер игры» ]

По ее словам, тонко чувствующие женщины и девушки не будут даже подходить к тем мужчинам, которые не готовы давать.

«Я имею в виду энергию и эмоциональное тепло, потому что для женщины это очень важно, чтобы ее окутали той самой мужской энергией, начали транслировать в ее сторону достаточно активно эту энергию. И я бы назвала это ухаживанием, но подчеркиваю, что для женщины крайне важно почувствовать себя единственной уникальной», — подчеркнула эксперт.

Важно, чтобы энергия была направлена на саму женщину, а не на желание мужчины показать, какой он, обратить на себя внимание.

«Здесь совершенно другая энергия. Мужчина демонстрирует свою какую-то уникальность и обалденность, но «смотри, чуть-чуть лучик на тебя упал, ты должна это ценить». И вот тонко чувствующие женщины, уважающие себя женщины, конечно, эту разницу чувствуют. Они могут с улыбкой наблюдать за такими поползновениями, но не раскрыться навстречу мужчине», — пояснила Абравитова.

Если же все искренне, по-настоящему, направлено на женщину, мужчина действительно влюбился, проявляет интерес и подчеркивает саму женщину — конечно, все происходит иначе, продолжила психолог.

«Что сейчас происходит в этом шоу и с внучкой первого президента Узбекистана — пока непонятно, потому что, на мой взгляд, Батрутдинов и сам не знает, что он хочет в этой жизни от противоположного пола. Девочка это ощущает, воспринимает, поэтому недостаточно раскрывается ему навстречу. Хотя надо сказать, что Тимур известный человек, и успешный человек, свободный мужчина. Конечно, он завидный жених, но обратите внимание — очередь-то не выстроилась», — заключила эксперт.

Ранее стало известно, кто выбыл в первом выпуске шоу шоу «Большой куш. Бангкок».