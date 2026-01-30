Изменение привычек и интересов: врачи назвали признаки начальной стадии деменции

Опасные заболевания не всегда проявляют себя сразу, но выявление их на ранней стадии увеличивает шанс выздоровления. Как распознать деменцию, пока она не перешла в «заметную» стадию, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала заведующая неврологическим отделением Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-невролог Светлана Александрова.

По ее словам, на ранних стадиях деменция может проявляться не только нарушением памяти, но и менее очевидными, атипичными симптомами, которые часто остаются без должного внимания.

«Одним из необычных признаков является изменение привычек и интересов: человек может внезапно утратить интерес к ранее значимой деятельности или, наоборот, проявлять чрезмерную увлеченность малосущественными деталями. Возможны нарушения восприятия — трудности с оценкой расстояния, формы предметов, ориентацией в пространстве, что повышает риск падений», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Иногда, продолжила она, отмечаются проблемы с пониманием иронии, метафор и сложных речевых конструкций.

«К ранним симптомам также относятся изменения личности и поведения: беспричинная подозрительность, снижение критичности к собственным поступкам, импульсивность или социальная неадекватность. У части пациентов появляются расстройства сна, немотивированная тревожность, депрессивные реакции, а также снижение способности распознавать эмоции окружающих», — добавила Александрова.

Ранняя консультация специалиста и проведение нейрокогнитивного обследования, предупредила эксперт, позволяют своевременно выявить патологический процесс и начать комплексную коррекцию, направленную на замедление прогрессирования заболевания.

Ранее врачи рассказали, как подготовиться к вспышке гриппа в феврале.