Витамины или чеснок: врачи рассказали, как подготовиться к вспышке гриппа в феврале

Специалисты прогнозируют мощную вспышку гриппа в феврале 2026 года. Можно ли подготовиться к нему заранее и как это сделать правильно, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала заведующая поликлиникой №6 «Октябрьская» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Нафисет Хачмафова.

По ее словам, подготовка к сезону гриппа начинается с базовых мер профилактики. Во‑первых, это вакцинация — она остается самым эффективным способом защитить себя и близких.

«Витамины и чеснок могут поддерживать иммунитет, но не дают гарантированной защиты от вируса. Полезны сбалансированное питание, полноценный сон и умеренные физические нагрузки — все это укрепляет иммунную систему и снижает риск тяжелого течения болезни», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Во‑вторых, продолжила она, внимание к гигиене. Частое мытье рук, использование масок в местах скопления людей, проветривание помещений и избегание контактов с больными.

«Даже легкие симптомы простуды требуют осторожности: оставаясь дома, вы защищаете окружающих и ускоряете собственное выздоровление. При первых признаках недомогания лучше проконсультироваться с врачом, особенно людям с хроническими заболеваниями и пожилым, для своевременного назначения лечения и предупреждения осложнений», — заключила врач.

