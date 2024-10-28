Израиль еще не победил: выяснилось, какое оружие осталось у Ирана после атаки ЦАХАЛ

Израиль заявил , что уничтожил весь стратегический оборонный потенциал Ирана, в связи с чем у противника остались лишь системы ПВО ближнего радиуса действия. Политолог Андрей Кортунов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметил, что это лишь израильская версия нанесенного ущерба.

По словам эксперта, если обратить внимание на то, как этот удар, нанесенный Израилем 26 октября, интерпретирует руководство Ирана, то вырисовывается немного другая картина.

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«Там говорят об очень ограниченном ущербе, о том, что повреждения действительно получили некоторые объекты инфраструктуры противовоздушной обороны, но этот ущерб рассматривается как некритический», — пояснил политолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Сейчас преимущество на стороне Ирана, продолжил он. Весь мир может лишь гадать, каким будет ответный удар и когда он произойдет.

«Многие эксперты полагают, что Иран будет ждать до выборов в США. То есть, если ответная акция состоится, то уже после 5 ноября. И, возможно, будет носить демонстрационный характер. Во всяком случае, иранское руководство до сих пор постоянно утверждало, что оно ограничивает свои удары по Израилю исключительно объектами военной инфраструктуры», — заключил Кортунов.

Ранее политолог Светов заявил о расколе американского общества в преддверии выборов.