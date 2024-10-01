В Дамаске гремят взрывы, умирают мирные: Израиль уничтожает своих врагов — когда вмешается Иран

В ночь на 1 октября над Дамаском прогремели взрывы, сообщило сирийское государственное телевидение. Агентство SANA заявило о ракетных ударах израильтян. Политолог Юрий Светов в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметил, что сейчас ЦАХАЛ использует удобный момент неоднозначной позиции США и затишье Ирана, чтобы уничтожать своих врагов.

Приближается 7 октября — годовщина нападения ХАМАС на Израиль, напомнил Светов. В связи с этим руководство страны демонстрирует своим гражданам, как доблестно они бьются с врагами Израиля.

«Поэтому они начали фактически третью Ливанскую войну. Также они наносят удары по Сирии и все время объясняют, что это те государства, от которых исходит угроза мирному населению Израиля, поэтому надо убивать мирное население Ливана и Сирии, чтобы этой угрозы не было», — подчеркнул политолог.

По его словам, для Израиля наступил выгодный момент, когда он может решить свои проблемы. Вашингтон в лице Джо Байдена и Камалы Харрис послал второй авианосец на Ближний Восток, отправил военнослужащих, дал дополнительное вооружение Израилю, но при этом призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху к сдержанности.

«Сейчас в США непонятно, кто и за что отвечает. Есть также Дональд Трамп, который без всяких оговорок поддерживает Израиль. Поэтому израильтяне считают, что они в выигрышной ситуации», — добавил политолог.

Удачный для ЦАХАЛ момент также сложился на фоне поведения Ирана, который не спешит вмешиваться в конфликт.

«Самое главное, что здесь является непонятным — это поведение Ирана. После того, как на его территории уничтожили лидера ХАМАС, Иран заявил, что ответит на это, но не ответил. Затем убивают лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу, он не отвечает. До этого взрывы пейджеров, где страдает иранский дипломат, ответа нет. Убивают лидера ХАМАС в Ливане — ответа нет», — заявил политолог.

Светов считает, что израильтяне имеют свои источники и знают, что Иран не вмешается в конфликт, поэтому ведут себя столь бесцеремонно. Израиль продолжит решать свои задачи, предположил эксперт, и атаковать всех, кого считает нужным, не встречая реального противодействия — только слова.

«Конечно, Иран может проснуться и атаковать Израиль, тогда, может быть, что-то переменится. Но сейчас ни Евросоюз, ни США, ни Россия не будут вмешиваться в эту историю», — заключил эксперт.

Ранее политолог рассказал, какую роль на себя взяла Москва в конфликте на Ближнем Востоке.