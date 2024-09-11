Известная певица рассказала, как ясновидящая предсказала ей музыкальную карьеру

Будущая певица на момент знакомства с экстрасенсом занималась адвокатской деятельностью и не думала о музыке. По ее словам, с Инной они познакомились на одном из мероприятий, куда были приглашены многие известные люди.

«Как-то так получилось, что мы даже не сидели рядом, но она мне понравилась. Мне показалось, что Инна какая-то очень светлая женщина, у нее внутреннее свечение и добрые глаза. Просто она была мне симпатична, и мы разговорились. Тогда я не знала, кто она и чем занимается. Просто человек, который был мне интересен», — поделилась SEVERINA с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Ясновидящая поинтересовалась деятельностью Евгении и узнала, что она занимается юриспруденцией.

«Она посмотрела на меня внимательно и говорит: «не будешь больше заниматься этим, по крайней мере, эта деятельность не будет твоей основной, ты ее сменишь и уйдешь в творчество, будешь петь, выступать на сцене». Мне показалось, что такого не может быть. Я никогда себя там не представляла», — рассказала певица.

Несмотря на это, у Евгении есть музыкальное образование по классу фортепиано, и она пела в хоре, но никогда не выступала на сцене и не записывала песни.

«В общем, я отнеслась к этому скептически, потому что никогда не увлекалась никаким гаданием и чем-то подобным, а тут такая информация. Потом я подписалась на Инну в социальных сетях и узнала, что она известная личность, экстрасенс. Тогда заинтересовалась ей еще больше», — добавила Евгения.

Предсказание ясновидящей сбылось уже через три месяца после их знакомства. Тогда певица даже не осознала, что сменила профессию.

«Я не отдавала себе отчет, что это сбылось. Только спустя какое-то время, когда я выпустила уже 14-15 песен, пришло осознание. Когда я находилась в творческом процессе, я не держала в голове это предсказание. Просто будто так и должно было быть», — подчеркнула SEVERINA.

Сейчас Евгения занимается любимым делом и уверена, что еще не раз обратится за помощью к Инне Алексеевой (Мишиной) за помощью или советом.

«Это очень здорово, что она помогает найти пропавших без вести людей, помогает принять какое-либо решение людям, оказавшимся на развилке. Такой профессиональный совет иногда необходим, а Инна делает это с большим открытым сердцем, с доброй душой и всегда без какого-либо негатива. Я думаю, что именно поэтому к ней обращаются люди и она так популярна», — заключила Евгения.

Кроме того, певица подчеркнула, что не так давно многие актеры, певцы и другие знаменитости поздравили ясновидящую, ранее известную под фамилией Мишина, с бракосочетанием. Она также поздравила Инну, теперь уже Алексееву, с созданием семьи.

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