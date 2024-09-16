Известный эзотерик Алексеева рассказала, чем удивят приближающиеся суперлуние и коридор затмений

Необычное суперлуние произойдет на стыке Овна и Рыб 18 сентября 2024 года. Оно объединит два мощных и ярких знака зодиака, а как повлияет на жизнь людей, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Инна Алексеева (Мишина).

Она подчеркнула, что это полнолуние отмечается особым эмоциональным настроем, когда стремление к самовыражению Овна сталкивается с интуицией и чувствительностью Рыб.

«В этот период множество людей могут ощутить сильный внутренний конфликт: желание действовать может соперничать с потребностью в уединении и размышлениях. Это время, когда легче всего открывать новые возможности, но важно не терять контакт с собственными чувствами», — заявила эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Лунное затмение, запланированное на то же время, отметила Алексеева, добавляет дополнительный уровень трансформации. Это может служить катализатором изменений в жизни.

«Затмения часто подчеркивают темы закрытия старых глав и начала нового. Люди могут столкнуться с неожиданными откровениями или разрешениями давно назревших проблем. Эмоции могут накаляться, и важно проявлять терпение и осознанность. Коридор затмений, который следует за этим полнолунием, также будет активировать мощные энергии перемен», — добавила эзотерик.

Это время, когда метаморфозы становятся особенно заметными. Многие могут ощущать желание сбросить лишний груз, освободиться от нерешенных задач и найти свой истинный путь.

«Важно использовать этот период для саморефлексии и поиска своего места в мире, ведь именно в такие моменты открываются двери для саморазвития и преображения. Во время этого суперлуния важно уделить внимание своим эмоциям и внутреннему миру. Полнолуние в Овне и Рыбах объединяет в себе огненную решимость и водную чувствительность, создавая уникальную атмосферу для самовыражения. Это время, когда мечты и амбиции могут соперничать с подсознательными страхами и сомнениями», — подчеркнула Алексеева.

Важно постараться найти баланс, чтобы использовать энергию периода для достижения своих целей, не забывая об интуитивных советах, которые приходит с глубин ваших чувств — заключила эзотерик.

Ранее известная певица рассказала, как ясновидящая Алексеева предсказала ей музыкальную карьеру.