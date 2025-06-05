Изжога и проблемы с ЖКТ: врачи предупредили об опасности кваса в жару — какой напиток лучше выбрать летом

Многие люди предпочитают холодный квас в жару, потому что считают его идеальным помощником в борьбе с жаждой. Однако этот напиток может провоцировать изжогу и обострение болезней ЖКТ, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.

Врач отметила, что квас действительно может бодрить и освежать, но не все так просто.

«Дело в его составе — частичном присутствии алкоголя и сахара. Эти компоненты могут спровоцировать изжогу, а у пациентов с хроническими заболеваниями — обострение болезни ЖКТ. Если выбор падает на квас, содержащий определенный подсластитель, к примеру, яблоко или малину, это еще одна причина возникновения болей в желудке из-за консервантов», — заявила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, категорически противопоказан квас детям до шести лет, а также пациентам с диагностированной гипертонией, поскольку напиток способен задерживать жидкость в организме и повышать артериальное давление.

«Также обратить внимание на другие напитки в жару нужно людям с сахарным диабетом — из-за содержания сахара, водителям — из-за возможности получить «положительный» результат теста на наличие алкоголя в организме», — продолжила Лозикова.

Предпочтение нужно отдавать простой негазированной воде, но есть и другие варианты, которые приносят пользу организму.

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«Например, вода с лимоном и мятой — простой способ освежиться, компоты из сухофруктов без добавления сахара содержит минералы, а огуречный настой, простая вода в совокупности с ломтиками огурца, поможет задержать электролиты. Зеленый холодный чай регулирует теплообмен, но с осторожностью его следует употреблять натощак, при язвенной болезни желудка, повышенном давлении, проблемах с ЖКТ», — подчеркнула врач.

Зеленый чай также содержит большое количество веществ, возбуждающих нервную систему — кофеин, теофилин и теобромин, продолжила Лозикова.

«Квас — это неплохой напиток, но к каждому продукту следует относиться внимательно. Необходимо соблюдать меру и учитывать погодные условия, а еще особенности своего организма. Простая вода — это то, что необходимо человеку каждый день вне зависимости от жаркого лета», — заключила терапевт.

Ранее стало известно, что в выходные дни 7 и 8 июня в Подмосковье ожидается +30 градусов.