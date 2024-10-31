«Я проснулась от того, что наш дом начал трястись»: что известно о взрыве газа в Черкесске — 4 человека погибли

В многоквартирном доме на улице Лободина в столице Карачаево-Черкесской Республики Черкесске произошел взрыв газа. По последним данным, 4 человека погибли . Что известно о произошедшем на данный момент — в материале «Подмосковье сегодня». Корреспондент интернет-издания связался с местными жителями и узнал, как они встретили злополучное утро 31 октября.

Хронология событий

Взрыв произошел около 6 утра в четверг, в результате обрушились верхние этажи дома. На место ЧП отправились экстренные службы и «скорая». Как рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» жилец соседнего дома, спасатели приехали через 7-10 минут, врачи — через 12-13 минут после того, как он услышал очень сильный и громкий взрыв. На место также выехали следователи СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике, прокурор региона Олег Жариков и прокурор города Черкесска Алексей Мухин.

«Я проживаю в этом доме. Это произошло в 5:59, я проснулась от того, что наш дом начал трястись. Я быстро вскочила, мы подумали, что это землетрясение. Сразу же я позвонила подруге, которая живет в том подъезде, где это произошло, по ее голосу я поняла, что у нее истерика, она сказала, что у них дома валяется стекло. Через 10 минут я опять ей позвонила, она говорит, что у них разрушена половина дома, а она на улице», — поделилась другая местная жительница с нашим корреспондентом.

Фото: [ t.me/mvd_kchr ]

В 06:20 женщина сама вышла на улицу, во дворе на тот момент находились несколько машин МЧС и одна карета скорой медицинской помощи. Спустя полчаса, по ее словам, подъехали полиция, другие пожарные и 2 машины реанимации.

По последним данным, 4 человека погибли в результате трагедии, 11 пострадали — 3 были извлечены из-под завалов живыми и переданы врачам, отметили в МЧС. Для разбора завалов привлечена тяжелая техника, пишет ТАСС. Полицейские обеспечивают порядок и безопасность во дворе дома. Эвакуированы 52 человека, сообщили в республиканском правительстве. После происшествия был введен режим ЧС.

Эпицентр взрыва

По предварительным данным, одной из жертв трагедии стала пенсионерка, проживающая на 5 этаже дома. Соседи предполагают, что именно ее квартира была эпицентром взрыва. Бабушка никого не пускала к себе, в том числе газовиков и полицию, а недавно обещала всех взорвать, пишет Mash.

По данным SHOT, у нее был муж, но другие жильцы его почти не видели. Женщина, проживающая через 2 подъезда от эпицентра взрыва, рассказала нам, что видела, как пенсионерка через окно разговаривала со своей внучкой.

«Нет, это не фейк, абсолютная правда! Она (пенсионерка — прим. ред.) материлась, оскорбляла маленьких детей, кидала мусор», — поделилась местная жительница.

Другая женщина, проживающая в доме напротив, заявила, что знала пенсионерку. Она подтвердила, что бабушка была жесткая, «с характером» и могла крикнуть из окна на шумных подростков.

«Но больной не была и никому ничем не угрожала», — подчеркнула она.

Фото: [ t.me/susk09 ]

Обстоятельства произошедшего и виновных предстоит установить компетентным органам. На данный момент СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (статья 238 УК РФ). Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела.

Черкесск проснулся в 6 утра

Шум от взрыва разбудил не только жильцов дома на Лободина, но и людей из соседних домов. Горожане описали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как встретили это утро: кто-то из них подумал, что началось землетрясение. В близлежащих к эпицентру подъездах вылетели окна.

«Проживаю в соседнем доме, взрыв был в 6:00. Он был очень сильный и громкий, окна дрожали, и кровать тряслась. В соседних домах в некоторых квартирах стекла выбило. Некоторые сразу выбежали после взрыва, некоторые от шока не могли самостоятельно выйти, и спасатели помогали», — сообщил местный житель.

Проживающие через дорогу от дома, где произошел взрыв, вспомнили, что от грохота даже подскочил их ребенок, который обычно спит крепко. По их словам, «скорые» сразу начали ездить по улице Лободина. Жильцы злополучной пятиэтажки заявили о разрушениях в других подъездах.

«Мы живем через 2 подъезда, у нас треснул только санузел и потолок там. Подруга живет на 3 этаже в подъезде, где произошел взрыв, у них пострадали только двери, все остальное осталось целое», — поделились они.

По поручению главы Карачаево-Черкесской Республики работает телефон горячей линии для пострадавших. Эвакуированные с места ЧП размещены в школе-интернате имени Латоковой.

Ранее сообщалось, что в Грозном задержали адвоката Тимура Идалова, который угрожал прокурору в 2022 году.