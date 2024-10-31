В Грозном задержали чеченского адвоката Идалова, угрожавшего прокурору в 2022 году

В Грозном задержали адвоката Тимура Идалова, который обвиняется в угрозе убийством в отношении прокурора, сообщил «Коммерсантъ».

Инцидент произошел 3 октября 2022 года в зале Никулинского суда Москвы, где Идалов сравнил государственного обвинителя с персонажем из итальянского сериала «Спрут» — комиссаром Каттани, упомянув также о его гибели от рук преступной группировки.

Адвоката задержали в Грозном и доставили в Москву, где ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 296 УК РФ. В апреле 2023 года его арестовали на два месяца, а в июле он был освобожден под подписку о невыезде. Также в отношении него наложили запрет на определенные действия. Однако после освобождения адвокат скрылся из столицы.

Идалов известен своими резонансными делами, среди которых защита экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и участие в защите Алихана Белхороева, обвиняемого в терроризме в Москве.

В начале 90-х адвокат был осужден за похищение людей, в том числе кандидата в президенты Армении Сержа Джилавяна, однако его приговор был отменен Верховным судом России на основании реабилитирующих обстоятельств.

Ранее сообщалось, что брата главы Ингушетии Магомеда-Башира Калиматова отправили в СИЗО по подозрению в мошенничестве.