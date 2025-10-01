Ядерное оружие и конфликт на Украине: Песков пообещал сенсационное заявление Путина завтра — что он может сказать

Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии конференции «Валдай» завтра будут обсуждать во всем мире, пообещал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Темой выступления российского лидера станет концепция полицентричного мира. Какие заявления можно ожидать от Путина в рамках конференции «Валдай» — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

ХХII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Полицентричный мир: инструкция по применению» проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. Оно объединяет 140 участников из более чем 40 стран. На полях заседания выступят эксперты, в частности из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР. Организаторы конференции, учитывая вступление мира в эпоху полицентричности, обозначили ключевую задачу мероприятия как поиск наилучших путей минимизации многочисленных рисков и выработку механизмов сохранения устойчивости как отдельных государств, так и всей международной системы. Как отметил политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», в первую очередь Путин может посвятить свою речь украинскому конфликту.

«От Путина могут прозвучать предложения, связанные с урегулированием украинского кризиса. Но пока к нашим предложениям не прислушиваются, и вообще американцы понимают “сделку” как согласие на их условиях. Но она подразумевает обоюдное согласие. Я думаю, что это самое актуальное», — отметил эксперт.

Кроме того, российский лидер может обсудить вопрос напряжения в мировом сообществе в последние годы, считает специалист.

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

«Владимир Владимирович также может высказаться по широкому кругу вопросов в мировой повестке. Но разворачивающийся и продолжающийся кризис в отношениях между Россией и Западом — самое главное сейчас. Запад идет на эскалацию и обострение, поэтому предложения с нашей стороны по разрядке международной напряженности могут прозвучать. Но я уверен, что они не будут связаны с уступками наших интересов ни по каким фронтам», — выразил мнение политолог.

Эксперт подчеркнул, что раньше у западных стран была возможность говорить от лица мирового сообщества, однако сейчас ситуация изменилась, поскольку мир стал многополярным.

«И если нас не услышит Запад, то нас услышат огромное количество других стран, которые раньше назывались странами третьего мира, а сейчас они перемещаются в первый ряд, например, страны БРИКС», — заключил Аграновский.

В свою очередь политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подтвердил, что одной из тем конференции станет украинский конфликт, однако также важной темой окажется и ядерное вооружение стран.

«Речь Путина в рамках конференции может быть связана с международной ядерной безопасностью. Может быть озвучена инициатива, связанная с продлением договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Может быть, еще предложение по заключению договора по вопросам снижения количества каких-то видов ядерных запасов», — заключил Перенджиев.

Ранее стало известно, что мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Газе поддержали многие мировые лидеры.