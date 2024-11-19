Ядерное оружие в Финляндии — уже не шутка: как Запад может ответить на обновление доктрины России

Действия в угрозу национальной безопасности России могут стать ответом со стороны Европы и США на обновленную ядерную доктрину РФ, заявил политолог Георгий Федоров в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Президент Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Высшим государственным приоритетом названо гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ. По словам Федорова, принятие обновленной доктрины не испортит отношения с Западом, потому что они и так находятся на самом низком уровне. Политолог ожидает, что европейцы и американцы, наоборот, могут стать более радикальными в своих высказываниях. Запад всегда серьезно относился к ядерной стратегии РФ. Не исключено, что зарубежные политики начнут нагнетать обстановку на фоне изменений, отметил он.

«Возможны с их стороны ответные действия в угрозу нашей национальной безопасности. Например, попытаться разметись что-то в Финляндии, в прибалтийский странах. В целом ситуация у нас и так очень плохая с Западом. Я думаю, что Запад напряжется и будет с опаской следить дальше за нашей деятельностью», — отметил Федоров.

Политолог считает, что ждать чего-то нового по отношению к РФ от Европы и Америки не надо. Возможно, что будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа станет более осторожной, однако проблема в том, что на данный момент у власти в Вашингтоне находятся прежние силы, которые могут «отморозить» что-то на зло своим последователям, заключил эксперт.

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