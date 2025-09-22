Ядерный щит России обновляется, но Москва выбирает стабильность вместо гонки вооружений
Политолог Аграновский: после 2027-го РФ может сократить часть стратегических сил
Президент РФ Владимир Путин провел заседание с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства отметил, что решение об отмене моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности стало вынужденной мерой. В то же время он подчеркнул, что полный отказ от положений ДСНВ был бы ошибкой. Путин заявил, что после 5 февраля 2026 года Россия готова еще в течение года соблюдать основные количественные ограничения, установленные договором о стратегических наступательных вооружениях. Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, что ожидает ядерную программу после 2027 года.
Как отметил эксперт, Россия сейчас придерживается принципа разумной достаточности.
«На сегодняшний день российских ядерных арсеналов хватает для гарантированного уничтожения противника. Поэтому дальнейшее выращивание нецелесообразно. При этом проводится модернизация, оборудование и ракеты выводятся из строя с течением времени и заменяются на другие», — пояснил эксперт.
По словам специалиста, в свою очередь США придерживаются другой концепции — концепции максимального роста.
«Предложение России — придерживаться статуса-кво, который есть на сегодняшний день. Все равно в случае ядерной войны человечество будет гарантированно уничтожено, но сама возможность договариваться уже дорогого стоит. Если на сегодняшний день удастся с помощью каких-то договоров зафиксировать ядерные арсеналы на том уровне, на котором они есть, это все равно не решит проблему ядерной войны. Но, по крайней мере, это покажет, что стороны готовы к друг другу прислушиваться и идти навстречу», — сказал политолог.
Уже после 2027 года в России могут ожидаться изменения по ядерной программе, считает эксперт.
«Следующим шагом после 2027 года может уже стать некоторое сокращение [ядерного оружия] и разрядка международной напряженности. Есть надежда, что украинский конфликт к тому времени подойдет к какому-то разрешению, и мы сможем перейти к договоренностям», — заключил Аграновский.
