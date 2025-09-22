Ядерный щит России обновляется, но Москва выбирает стабильность вместо гонки вооружений

«Предложение России — придерживаться статуса-кво, который есть на сегодняшний день. Все равно в случае ядерной войны человечество будет гарантированно уничтожено, но сама возможность договариваться уже дорогого стоит. Если на сегодняшний день удастся с помощью каких-то договоров зафиксировать ядерные арсеналы на том уровне, на котором они есть, это все равно не решит проблему ядерной войны. Но, по крайней мере, это покажет, что стороны готовы к друг другу прислушиваться и идти навстречу», — сказал политолог.