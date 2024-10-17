Япония нарастила экспорт автомобилей в Россию, но снижения цен ждать не стоит — дилеры предупредили о подорожании машин

Минфин Японии заявил о наращивании поставок легковых автомобилей в РФ. В сентябре 2024 года экспорт машин на 132,2% превысил показатели аналогичного периода прошлого года (АППГ), пишет ТАСС. Несмотря на это, снижения цен на японские автомобили в России ждать не стоит, заявили интернет-изданию «Подмосковье сегодня» представители официального дилера Honda — АО «Аояма Моторс».

За первую половину текущего финансового года, с апреля по сентябрь, Япония сократила экспорт легковых машин в РФ на 11,3% по сравнению с АППГ. Но в сентябре поставки начали расти. Как отметили в АО «Аояма Моторс», снижения цен на японские автомобили на фоне наращивания экспорта не будет.

«Факторы, которые влияют на формирование цены: первое — это курс; второе — логистические издержки; третье — утильсбор, который наше правительство поднимает, он будет включен в стоимость автомобиля. Эти три основных фактора влияют на стоимость. Четвертым можно назвать отпускные цены производителя, но они никогда не снижают их, потому что с каждым рестайлом улучшают продукт», — пояснили в компании.

Предпосылок для снижения цен, по словам официального дилера Honda, нет, стоимость станет выше из-за роста курса, утильсбора и сложностей с логистикой.

По словам экономиста, доцента РГУ СоцТех Инны Литвиненко, в Японии обеспокоились тем фактом, что китайские автопроизводители практически завоевали российский рынок, а до 2022 года именно японские авто занимали весомую долю на нем. Потеряв за последние 2 года огромную прибыль, которую могли получить в РФ, японцы «спохватились» и начали наращивать экспорт, пояснила она.

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