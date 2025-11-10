Японский министр признал Курилы российскими — что за этим следует

В Японии разгорается скандал вокруг заявлений министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады. Его слова многие восприняли как косвенное признание того, что южные Курильские острова принадлежат России. Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, ожидать ли в Японии признания Курил за Россией в обозримом будущем, и к чему это приведет.

Как сообщает агентство Kyodo, во время визита в префектуру Хоккайдо Кикавада побывал на мысе Носаппу в городе Немуро, откуда открывается вид на Курильские острова. Там он сказал: «Наверное, это самое близкое место к иностранному государству».

Как отметил Аграновский, в ближайшие годы вопрос признания Курил с мертвой точки не сдвинется.

«Крайне хорошо, что теперь в РФ подобный вопрос наконец четко продекларирован. В 1990-е годы были разные мнения по этому поводу. Даже если отдать один остров, а уж тем более два, то Охотское море, которое сейчас в нашей акватории, станет международным. Стратегическое значение этих островов трудно переоценить», — пояснил специалист.

По его словам, в будущем японское государство признает Курилы российскими.

«В 1990-е годы они на что-то надеялись. Сейчас понятно, что это абсолютно исключено. В итоге Япония примет реальность, но не в ближайшее время. И это не связано с тем, что японцы рассчитывают заполучить эти острова, а потому что достаточно большое количество политиков, особенно правых, делает на этом политический капитал. Это просто выгодно объявлять себя патриотом. Это совершенно безопасно, потому что понятно, что это бессмысленное действие, поскольку Россия ничего не отдаст», — выразил мнение эксперт.

При этом в случае принятия такого решения в Японии будут и те, кто против, отметил специалист.

«В таких вопросах всегда есть твердокаменные люди, но не они будут определять политику. Япония и Россия, как Россия и Польша, они слишком близко расположены. Мы соседи, мы можем друг с другом как угодно расходиться политически, но физически не станем дальше друг от друга ни на метр. Если мы хотим жить мирно, а Россия хочет этого, то Япония тоже должна принять эти реальности», — заключил Аграновский.

