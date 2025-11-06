Запад якобы готов возложить на Россию ответственность за возможную аварию на Запорожской АЭС, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Политолог Георгий Федоров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, могут ли руками украинцев устроить второй Чернобыль.

По данным СВР, европейские и натовские круги призывают киевский режим срочно изменить ход конфликта и его восприятие на Западе. В качестве «эффективного» способа, утверждает СВР, предлагается совершить крупную диверсию с жертвами среди украинцев и граждан ЕС — по образцу крушения малазийского Боинга 777 в 2014 году. В списке рассматриваемых вариантов, по ее сведениям, фигурирует организация диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны реакторов. Политолог Федоров считает, что у западных стран нет желания совершать катаклизм мирового масштаба.

«Не уверен, что Запад захочет устроить второй Чернобыль на Запорожской АЭС, поскольку это ударит и по Европе. Но мы видели, как они руками украинцев взорвали “Северный поток”, устроили катастрофу на море, поэтому такая провокация против РФ вполне возможна», — пояснил эксперт.

При этом Россия будет реагировать на подобную провокацию дипломатическими путями, донося до мира истинные замыслы Запада, считает политолог.

«Для Запада сейчас важен сам факт катастрофы, им не хочется устроить ядерный гриб, который залил бы всю Европу», — заключил Федоров.

Ранее стало известно, что Иран сохранил большую часть урана.