Ярилин День: традиции и обычаи 1 марта

Ярилин День отмечается в России 1 марта. В этот день в древности расчищали снег и устраивали народные гуляния. Подробнее о народных приметах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Ярилин день связан с почитанием славянского бога Ярилы, олицетворяющего весеннее солнце, плодородие и жизненную силу. В этот день люди прославляли пробуждение природы после зимней спячки, надеясь на богатый урожай и благополучие. По традиции Ярилин день сопровождался яркими гуляниями, песнями, играми и обрядами. Молодежь водила хороводы вокруг костра, символизирующего солнце, и прыгала через него, чтобы очиститься от зимней скверны. Пекли блины, олицетворяющие солнце, и угощали ими всех желающих.

Особое значение в этот день придавалось обрядам, направленным на повышение плодородия земли. Вспахивали символическую борозду, в которую бросали зерно, надеясь на богатый урожай. Молодые девушки гадали на суженого, плели венки из весенних цветов и бросали их в реку, чтобы узнать свою судьбу. Считается, что нельзя сидеть весь день дома и выносить мусор вечером.

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Приметы

Если тепло и солнечно — весна будет такой же;

Вороны громко каркают — к холодам;

Дубрава потемнела — к оттепели;

Густой туман в этот день — к ненастному лету;

Паводок в первый день весны — к небывалому нашествию насекомых и грызунов на поля;

На льду водоема плещется вода — к теплу;

Заядлым рыбакам нельзя пропускать этот день — щука, плотва и лещ особенно хорошо клюют;

Если 1 марта беременная женщина встанет на пригорок и посмотрит на первое весеннее солнышко — у нее родится здоровый и крепкий младенец;

Если женщина наберет в полдень снега и оботрет им руки — они будут чистыми и нежными;

Снег и талая вода, собранные 1 марта, считаются целебными;

Вечером нельзя выносить мусор, чтобы не лишиться семейного благополучия;

Не рекомендуется целый день сидеть дома;

Нельзя брать слишком много подработки 1 марта, чтобы весь год не провести в бестолковых хлопотах.

Именины в этот день отмечают: Даниил, Еремей, Илья, Макар, Павел, Самуил, Юлиан.

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