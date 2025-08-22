Исполнитель легендарной песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов, скончался в Минске, сообщила вдова артиста в соцсетях. Ему было 76 лет. Для миллионов слушателей он навсегда останется человеком, чьи песни звучали в домах и на больших сценах, создавая особое настроение — светлое и искреннее. Но за пределами сцены его жизнь была куда более драматичной и удивительной, чем можно было представить. Неожиданные факты о жизни певца — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Итальянец по папе

Ярослав Александрович Евдокимов родился 22 ноября 1946 года в Ровенской области. После окончания школы Евдокимов учился в Норильском музыкальном училище по классу контрабаса. Позднее служил на Северном флоте, где проявил вокальные способности.

Певческая карьера началась в Минске, куда он перебрался в 1970-е годы. В 1982 году Евдокимов стал солистом Белорусской государственной филармонии, а уже через год получил всесоюзную известность. Его песни — «Фантазер», «Клен ты мой опавший», «За окном то дождь, то снег» и другие — звучали на главных концертных площадках страны.

В 1989 году он получил звание Заслуженного артиста Белорусской ССР. Не все знают, что по отцовской линии у Евдокимова были итальянские корни. Но сам он всегда ощущал себя частью единого культурного пространства Советского Союза. Его песни одинаково тепло принимали и в России, и в Белоруссии, и на Украине.

Рожденный в суровых условиях, воспитанный трудом

Будущий артист появился на свет в непростое время: его мать была репрессирована, и первые месяцы жизни ребенок провел рядом с ней за решеткой. Воспитывали его бабушка и дед — простой сельский кузнец, который научил мальчика работать руками и уважать труд.

Именно это упорство и сила характера помогли Евдокимову добиться успеха. Его путь к сцене начался не сразу — сначала была учеба на контрабасе, потом служба в стройбате на Севере, где он впервые стал ротным запевалой. Там, среди тяжелой службы и суровых условий, зазвучал тот самый голос, который позже покорил большую эстраду.

Женат был трижды

Личная жизнь Ярослава Евдокимова тоже складывалась непросто. Он был женат трижды. Его первой супругой стала Нина, но брак оказался очень кратким — меньше месяца. Позднее выяснилось, что у них родился сын Алексей (1970 г.р.), о существовании которого артист узнал только спустя годы.

Второй женой певца была Алла, уроженка Белоруссии. Их союз оказался более длительным, у пары родилась дочь Галина. После развода Алла осталась жить в Минске, где продолжала воспитывать дочь.

В 1980-х Евдокимов познакомился с Ириной Крапивницкой, экономистом по профессии. Она была значительно моложе певца — разница в возрасте составляла около 18 лет. Их союз оказался удивительно прочным: вместе они прошли через десятилетия испытаний, и только в 2018 году официально зарегистрировали брак.

Евдокимов называл Ирину своей опорой и поддержкой, подчеркивал, что именно благодаря ей чувствует себя спокойно и уверенно.

Русофобия и отмена концертов

Артист с украинскими корнями не раз позволял себе русофобские высказывания, из-за чего его выступления в России регулярно отменялись. Певец, который не раз критиковал РФ, практически сам себя «отменил» на российской сцене. В конфликте, который под видом «Антитеррористической операции» Киев начал против Донбасса в 2014 году, он обвинил Россию и лично президента РФ Владимира Путина.

«Я обвиняю во всем Кремль, я обвиняю во всем Путина, я обвиняю всю эту гоп-компанию кремлевскую. Украинцы никогда этого не простят. Они погубили молодые жизни — за что? Им Донбасс нужен? Крым нужен», — говорил Евдокимов еще за несколько лет до начала СВО на Украине.

Он называл Россию «уродливой страной», за которую ему «страшно стыдно». При этом он продолжал зарабатывать значительные суммы, выступая на российских площадках. Певец также одобрял действия участников Майдана и поддерживал свержение президента Украины Виктора Януковича, которого называл «зэком» и «вором».

На этом фоне концерты Евдокимова в России стали отменять все чаще, что полностью соответствовало его откровенно русофобской позиции.

