Является волшебным символом: лучшие имена для детей, родившихся в феврале

Зачастую родители очень ответственно подходят к выбору имени для ребенка. Кто-то называет детей в честь предков, а кто-то выбирает имя по дате рождения. Но какие имена подходят для тех, кто родился в феврале, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Майя Королева.

По ее словам, в этот месяц проявляются определенные энергии, связанные с астрологическими знаками Водолея и Рыб.

«Имена, которые подойдут детям, родившимся в феврале, могут отражать те качества, которые характерны для этих знаков. Например, интуиция, оригинальность, гуманизм и эмоциональная глубина. Для мальчиков —имена, которые подчеркивают их независимый и творческий дух. Например, имя Алан, которое означает «доброта и энергия», или Леон, символизирующее силу и лидерство», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также, продолжила эзотерик, мальчикам подходят имена, совмещающие в себе мечтательность и чувственность.

«Имя является неким волшебным символом, который будет сопровождать ребенка на протяжении всей жизни. Поэтому важно выбирать имя с умом. Мальчикам подойдет, например, Никита, что означает «победитель». И еще одно красивое имя — Дамир, которое может означать «умиротворение», — подчеркнула Королева.

Для девочек, родившихся в феврале, можно рассмотреть имя София, что означает «мудрость». Оно, по словам эзотерика, подчеркивает стремление к знаниям и оригинальности.

«Также прекрасным вариантом будет имя Ева, что означает «жизнь». Оно также олицетворяет независимость и творчество. Еще один отличный вариант — Мирра. Также подойдет имя Татьяна, которое символизирует женщину, обладающую силой воли и харизматичностью», — заключила Королева.

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