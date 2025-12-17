Потеря жидкости и чистка кишечника: россиянки начали худеть с помощью хлорофилла — чем это грозит здоровью

Россиянки массово увлеклись похудением с помощью хлорофилла и цитрата магния, следуя советам фитнес-блогеров, которые утверждают, что хлорофилл в жидкой форме заменяет целую тарелку зелени и способствует здоровому питанию, сообщает SHOT. Однако вместо ожидаемого сброса веса, женщины получают проблемы со здоровьем. Чем опасен такой способ похудения, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог врачебной амбулатории «Отрадное» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Юлия Сластен.

По словам эксперта, хлорофилл нередко рекламируется как «детокс» и стимулятор обмена веществ. Однако убедительных клинических данных о его способности снижать массу тела не существует.

«При приеме внутрь он не "очищает организм", а в ряде случаев может вызывать тошноту, диарею, боли в животе и аллергические реакции. У людей с заболеваниями ЖКТ и желчевыводящих путей хлорофилл способен усиливать дискомфорт. Цитрат магния часто используется для похудения за счет слабительного эффекта. Потеря веса в этом случае связана не с сжиганием жира, а с потерей жидкости и содержимого кишечника», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Регулярный прием, продолжила эксперт, может привести к обезвоживанию, нарушению электролитного баланса, снижению артериального давления, мышечной слабости и сбоям сердечного ритма. Особенно опасно это для людей с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.

«Говоря о "полезной дозе", важно понимать: для здорового человека магний может применяться по медицинским показаниям, а не для контроля веса. Суточная потребность в магнии покрывается питанием, а дополнительные препараты назначаются врачом с учетом состояния организма. Хлорофилл также не имеет рекомендованных профилактических доз для снижения массы тела», — добавила специалист.

Кроме того, снижение веса — это всегда работа с рационом, физической активностью и причинами набора массы.

«Псилум (псиллиум, оболочка семян подорожника) часто применяется как пищевое волокно для нормализации работы кишечника и контроля веса. Он способен увеличивать объем содержимого кишечника и замедлять всасывание сахара и жиров. В отличие от слабительных, псилум действует мягко и безопасно при соблюдении рекомендаций по дозировке, однако недостаток жидкости при его приеме может привести к запору или дискомфорту в животе. Псилум имеет безопасные дозировки, указанные на упаковке (обычно пять-десять граммов в день, разведенные водой), но индивидуальная переносимость может различаться», — заключила Сластен.

