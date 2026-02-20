Опаснее, чем кажется: почему тревожные мысли ускоряют старение и провоцируют развитие заболеваний

Артериальная гипертензия может развиться из-за негативного мышления. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО, врач-невролог Светлана Александрова.

Ранее в СМИ сообщали, что негативное мышление старит быстрее, чем сигареты. Хронический стресс и устойчивый пессимизм мешают защитным участкам ДНК полноценно восстанавливаться. Для нервной системы тревожные мысли и постоянная самокритика воспринимаются почти так же, как реальная опасность. Врач Александрова подчеркнула, что современные исследования действительно подтверждают связь между хроническим стрессом, устойчивым негативным мышлением и процессами биологического старения.

«При длительном психоэмоциональном напряжении повышается уровень кортизола и провоспалительных цитокинов, что может влиять на длину теломер — защитных участков ДНК», — пояснила эксперт.

По ее словам, постоянная тревожность и «прокручивание» негативных мыслей поддерживают организм в состоянии хронической стрессовой реакции.

«Это не равнозначно курению по степени вреда, однако доказано, что длительный стресс повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертензии, нарушений обмена веществ, депрессивных и тревожных расстройств, а также ослабляет иммунный ответ. Психологическая гигиена, работа со стрессом, достаточный сон и регулярная физическая активность рассматриваются как эффективные меры профилактики», — заключила Александрова.

