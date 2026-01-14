Юрист Капштык рассказал, куда жаловаться на некачественную уборку снега во дворе

В связи с рекордным количеством выпавших осадков жители Москвы и Подмосковье столкнулись со снежным апокалипсисом. Вторую неделю коммунальные службы продолжают устранять последствия, однако не все из них выполняют свою работу должным образом. Куда можно пожаловаться на отсутствие уборки снега во дворе дома, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

Эксперт отметил, что деятельность управляющей компании относится к виду деятельности, которая подлежит обязательному лицензированию.

«Лицензии выдаются исполнительным органам местной власти. Поэтому, если управляющая компания не занимается надлежащей очисткой дворовой территории, то можно обращаться в Роспотребнадзор. Но в первую очередь необходимо обращаться в администрацию вашего района или города», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Это, продолжил эксперт, связано с тем, что именно орган исполнительной власти имеет полномочия не только на лицензирование управляющих компаний, но также на приостановку их деятельности и отзыв.

«Положение о лицензировании прописано в Жилищном кодексе РФ, и 192 статья предусматривает лицензирование деятельности по управлению квартирными домами. Но не стоит забывать о том, что управляющая компания привлекается на основании решения общего собрания жильцов», — подчеркнул юрист.

Если некачественная работа носит длительный характер, можно обращаться и в Роспотребнадзор, и в полицию за проверкой исполнения обязанностей управляющей компании по договору обслуживания дома, а также ставить вопрос о смене организации.

«Но если вопрос касается снегопадов, которые сейчас в Москве и области, то их нельзя было предусмотреть. Можно смело сказать, что это относится к форс-мажору. Если даже подручные технические средства или усилия управляющей компании направлены на очистку подъездных путей к домам, а не на полноценное качество уборки внутридомовых территорий, я думаю, что стоит подходить с пониманием», — добавил Капштык.

По его словам, именно подъездные дороги должны быть очищены в первую очередь для того, чтобы смогли проехать машины служб экстренной помощи: «скорая», пожарные, МЧС.

«Поэтому в данной ситуации нужно все-таки подходить не только с позиции требования, но и понимания. Может быть, даже участвовать самим в том, чтобы как можно быстрее устранить последствия стихийных бедствий», — подчеркнул эксперт.

