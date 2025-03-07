Ставки начали снижаться: стоит ли брать ипотеку — мнение экономиста

Несколько ведущих банков за последний месяц снизили ставки по ипотеке. Среди них Сбер, ПСБ, Банк ДОМ.РФ и Уралсиб. Средний процент на сегодняшний день составляет порядка 23-23,5. Такие изменения заставляют людей задуматься о необходимости брать ипотеку «пока горячо», однако действительно ли выгодно воспользоваться данным снижением ставок или следует подождать еще, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По словам эксперта, если есть возможность повременить с ипотекой, то лучше ей воспользоваться.

«Заемный капитал в нынешних условиях очень дорогой. Диапазон ставок варьируется от 28,798-33,415%. Воспользовавшись ипотечным онлайн-калькулятором крупнейшего банка, ради интереса просчитала, сколько реально составит переплата по кредиту на квартиру, например, стоимостью 10 миллионов рублей, при требуемой величине первоначального взноса в 3 миллиона рублей и сроком на 30 лет», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Расчеты эксперта показали, что при ранее обозначенных условиях целых 30 лет придется ежемесячно выплачивать порядка 174 тыс. рублей.

«Цифра внушительная, не каждому такое бремя по карману. Переплата по кредиту за весь срок пользования заемными средствами составит более 40 миллионов рублей (данные онлайн-калькулятора) — сумма практически в 4 раза превышающая первоначальную стоимость квартиры (и даже не кредита)», — добавила Проданова.

Об ипотеке, по прогнозу экономиста, можно начинать задумываться ближе к концу 2025 года, поскольку на сегодняшний день наиболее реалистичный сценарий на весну — сохранение ключевой ставки на том уровне, который был определен Мегарегулятором 28 октября 2024 года в 21%.

«Вместе с тем не вызывает сомнений, что снижение ключевой ставки — процесс неминуемый. Это вопрос времени», — заключила Проданова.

Ранее стало известно, что в России изменились правила оформления одной выплаты.