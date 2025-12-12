Юрист Углов: «схему Долиной» могут использовать при продаже любого имущества

«Это означает, что каждая из сторон обязана вернуть все полученное по такой сделке. В рассматриваемом примере с договором купли-продажи автомобиля, если суд признает сделку недействительной, автомобиль должен быть возвращен продавцу, а покупатель, в свою очередь, имеет право на возврат уплаченных денежных средств. Эти последствия обязательно отражаются в судебном решении», — заключил Углов.