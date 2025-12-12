Юрист Углов: «схему Долиной» могут использовать при продаже любого имущества
Фото: [соцсети]
Московский пенсионер провернул «схему Долиной» при продаже автомобиля. Молодая мать из Екатеринбурга лишилась Hyundai и 1,4 миллиона рублей из-за мошеннической схемы с перепродажей. Автомобиль, приобретенный у перекупщика, оказался вещественным доказательством в уголовном деле против пенсионера из Москвы, ставшего жертвой мошенников. На что еще распространяется популярная мошенническая схема и удастся ли женщине вернуть деньги, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал эксперт юридической компании Право-Сити Степан Углов.
По словам эксперта, такой же схемой можно вернуть практически любой проданный объект.
«Правовые основания для оспаривания являются универсальными и применяются ко всем видам договоров и обязательств. Не имеет значения, что является предметом сделки — квартира, автомобиль или любой иной объект. Если закон предусматривает основания для признания сделки недействительной, она может быть оспорена вне зависимости от ее вида», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Кроме того, девушка должна получить денежные средства обратно, так как по общему правилу признание сделки недействительной влечет двустороннюю реституцию.
«Это означает, что каждая из сторон обязана вернуть все полученное по такой сделке. В рассматриваемом примере с договором купли-продажи автомобиля, если суд признает сделку недействительной, автомобиль должен быть возвращен продавцу, а покупатель, в свою очередь, имеет право на возврат уплаченных денежных средств. Эти последствия обязательно отражаются в судебном решении», — заключил Углов.
Ранее выяснилось, что Лариса Долина попала в новый скандал с недвижимостью.