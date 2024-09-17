Юрист Венчакова предложила омолодить охранников после нападения на школу в Челябинске

В школе №68 в Челябинске 16 сентября 13-летний ученик с молотком напал на школьников и педагогов. В результате учителя и троих подростков госпитализировали, двоих впоследствии прооперировали, сообщает РИА Новости. В причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Может ли челябинская история повториться в других школах России — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам юриста Анны Венчаковой, статистика нападений в учреждениях образования неутешительна как в России, так и по всему миру. При этом меры по обеспечению безопасности детей зачастую носят лишь формальный характер.

«Недостаточно заключить договор на установку металлодетекторов и вызов сотрудников ЧОП при необходимости. В случае нападений счет идет на минуты — эти ситуации нужно предотвращать. В обязательном порядке охрану должен обеспечивать квалифицированный сотрудник ЧОП, а не люди пенсионного возраста, которые не могут в полной мере обеспечить безопасность и проверить подростков на предмет проноса в школу опасных предметов», — заявила она.

Кроме того, продолжила юрист, необходимо усилить контроль за воспитательной работой и работой школьных психологов.

«Пока меры безопасности принимаются только на бумаге, а за детей отвечают бабушки на вахте и психологи, которых не хватает ввиду катастрофически низких зарплат, факты насилия и нападений будут повторяться», — подчеркнула Венчакова.

Она также отметила, что после произошедшего в Челябинске может идти речь о снижении возраста уголовной ответственности за подобные преступления, а также о полном пересмотре системы безопасности в школах и контроля за ней. Депутаты еще не выступили с какой-либо инициативой по внесению изменений в действующее законодательство.

Ранее стало известно, что мальчика, напавшего на одноклассников в Челябинске, все-таки не будут привлекать к уголовной ответственности.