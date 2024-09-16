SHOT: подростка из Челябинска, напавшего на одноклассников, не будут привлекать к уголовной ответственности

В Челябинске 13-летнего Рому, который напал на своих одноклассников в школе для детей с особенностями развития, направят на обязательное лечение. В его доме уже были проведены обыски, сообщил телеграм-канал SHOT.

Оказалось, что молоток и нож находились в свободном доступе. Утром Рома взял их с собой на занятия и пронес через рамки металлоискателя, которые могли быть отключены из-за ложных срабатываний на мобильные телефоны. В связи с этим была уволена охранница школы Оксана Юрьевна, которая тем не менее содействовала в обезвреживании подростка.

Школу обвинили в халатности и несоблюдении правил безопасности по недопущению проноса запрещенных предметов.

Роман, напавший на одноклассников и учителя в челябинской школе, сообщил, что планировал провести стрим в Сети. С собой у него были два молотка, пистолет и нож. Позже он признался, что хотел стать знаменитым.

Ранее сообщалось, что подросток, атаковавший учеников школы в Челябинске, лечился в психбольнице.