Сколько стоит быть студентом в Москве: реальные расходы, экономия и жизнь на 46 тыс. рублей в месяц

Московские студенты в среднем тратят 46 тыс. рублей в месяц, и большая часть этой суммы уходит на удовлетворение базовых потребностей, выяснили аналитики «Авито» в преддверии Дня студента. Результаты исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Основные траты студентов приходятся на повседневные категории. Лидируют продукты питания — на них уходит 46% бюджета. Значительную долю занимают расходы на жилье (33%), а также кафе и готовую еду (32%). Среди других заметных статей — одежда и обувь (21%), транспорт (19%), развлечения (18%), косметика и средства ухода (17%).

При этом 38% студентов укладываются в бюджет до 30 тыс. рублей в месяц. Еще 35% тратят от 30 тыс. до 60 тыс. рублей. Расходы в диапазоне от 60 тыс. до 100 тыс. рублей характерны для 18% опрошенных, а у 9% превышают и эту сумму.

Экономия по-прежнему остается важной частью студенческого образа жизни. Чаще всего учащиеся пересматривают расходы на досуг: 30% отказываются от платных развлечений и мероприятий. Почти сопоставимая доля (29%) старается сократить траты на кофе и напитки навынос.

Еще 28% студентов экономят на транспорте и такси, предпочитая пешие маршруты или общественный транспорт, а 27% реже питаются вне дома, выбирая домашнюю еду. От посещения платных спортзалов отказываются 18% опрошенных, заменяя их тренировками дома или льготными студенческими программами. При этом 8% респондентов признаются, что не ограничивают себя в расходах вовсе. В группах с более низким месячным бюджетом — от 8 тыс. до 15 тыс. и от 15 тыс. до 30 тыс. рублей — таких студентов значительно меньше: 3% и 4% соответственно.

